Vương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).

Sản phẩm thuộc phạm vi điều tra là nhựa Poly(ethylene terephthalate) bao gồm cả nhựa nguyên sinh (“vPET”) có chỉ số độ nhớt từ 74 ml/g trở lên và nhựa tái chế (“rPET”) có cùng dải độ nhớt. Mã hàng hóa tham khảo: 3907 6100 và 3907 6900.

Trong vụ việc này, nguyên đơn cáo buộc rằng hàng hóa liên quan đã được nhập khẩu vào Vương quốc Anh với khối lượng gia tăng đáng kể trong giai đoạn từ năm 2021-2025, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất PET tại Vương quốc Anh.

Đơn kiện chỉ ra rằng sự gia tăng đột biến của hàng nhập khẩu bắt nguồn từ những diễn biến bất ngờ như xung đột tại Nga-Ukraine, sự gia tăng quá mức năng lực sản xuất PET toàn cầu và những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường nhựa PET tại châu Á.

Những yếu tố này đã khiến thị phần của các nhà sản xuất nội địa sụt giảm, đồng thời tác động tiêu cực đến các chỉ số kinh tế như doanh thu, sản lượng, năng suất và việc làm.

Thời kỳ điều tra (POI) từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2025. Quá trình điều tra tiếp theo sẽ bao gồm việc gửi thông báo đến Ủy ban Tự vệ WTO, gửi bảng hỏi chi tiết cho các nhà sản xuất trong nước và các bên liên quan, tiến hành thẩm tra thực tế, cũng như xem xét khả năng áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời nếu có đủ căn cứ.

Đăng ký tham gia bên liên quan các bên liên quan (bao gồm nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, chính phủ nước ngoài...) muốn tham gia vào quá trình điều tra phải đăng ký trước ngày 19/8/2026 qua Hệ thống Dịch vụ Phòng vệ Thương mại (Trade Remedies Service) của TRA.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPAS) và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm liên quan đăng ký tham gia bên liên quan đúng thời hạn để bảo vệ quyền lợi./.

Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá với thanh thép dự ứng lực Trung Quốc Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết.