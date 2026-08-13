Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội gắn với chỉnh trang đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, đồng thời tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm và chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đây là nội dung được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 13/8.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đang được đẩy mạnh. Cụ thể, đã có 1 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 580 căn; 10 dự án khác đã được khởi công, với tổng quy mô 11.362 căn.

Lũy kế đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 22 dự án đang thi công xây dựng, quy mô khoảng 19.878 căn, đạt 69,7% so với tổng số 28.500 căn theo kế hoạch. Trong số này, dự kiến một dự án nhà ở xã hội lực lượng Công an nhân dân với quy mô khoảng 750 căn sẽ hoàn thành vào ngày 15/8/2026. Thành phố cũng chuẩn bị khởi công 5 dự án, quy mô khoảng 10.000 căn, chào mừng Quốc khánh 2/9/2026.

Đáng chú ý, hiện có 89 dự án với quy mô khoảng 97.100 căn đã có chủ trương đầu tư và đang thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng. Theo kế hoạch, trong quý 3/2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 57 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 56.400 căn.

Quý 4/2026, tiếp tục khởi công 40 dự án, quy mô khoảng 40.000 căn. Sang quý 1-2/2027, thành phố dự kiến khởi công thêm 53 dự án, quy mô khoảng 80.500 căn.

Ông Nguyễn Văn Hoan cho rằng việc triển khai đồng loạt các dự án là một trong những giải pháp quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Một số dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới gồm Khu chung cư nhà ở xã hội Thành Tân; khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1; nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên; nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư số 6, khu dân cư Công viên giải trí Hiệp Bình Phước; nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở thương mại Hưng Nam Uyên Hưng 2; nhà ở xã hội tại phường Phú Hữu; Nhà ở an sinh xã hội - Khu 3 Định Hòa và Khu 4 Định Hòa; nhà ở xã hội Khu 2 và Khu 7 Việt Sing...

Ngoài ra còn có Căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2; nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố; Chung cư nhà ở xã hội Đông Thành tại phường Tân Đông Hiệp; nhà ở xã hội trong dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà-Gạo tại phường Bến Thành; Khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm...

Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tích cực thi công. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cùng với phát triển nhà ở xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm nhằm giải quyết những điểm nghẽn về thoát nước, chống ngập, cải thiện môi trường và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị.

Theo Sở Xây dựng, sau sắp xếp địa giới hành chính, trên địa bàn Thành phố hiện có 19 dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm. Trong số đó, 8 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư; 2 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án; 9 dự án đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Phần lớn dự án tập trung vào những nhóm công trình có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống dân cư và diện mạo đô thị.

Cụ thể, dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Các gói thầu xây lắp đang được triển khai; trong đó, gói xây lắp 1 đạt khoảng 55% khối lượng, gói xây lắp 2 đạt khoảng 75% và gói xây lắp 3 đạt khoảng 20%.

Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 336 tỷ đồng, đã giải ngân khoảng 241,3 tỷ đồng, đạt 71,8%. Thành phố đang tập trung xử lý các trường hợp mặt bằng còn lại và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm thi công đồng bộ.

Đối với Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, các gói thầu xây lắp đang được triển khai.

Đáng chú ý, gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật đã đạt khoảng 72% khối lượng. Dự kiến thông xe kỹ thuật khoảng 1,4km bên trái tuyến thuộc phường An Nhơn trước ngày 2/9/2026 và hoàn thành gói thầu trong năm 2026.

Một dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn khác là nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, với tổng mức đầu tư khoảng 8.556 tỷ đồng. Dự án gồm phần xây dựng và phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Một đoạn rạch Văn Thánh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đến nay, dự án đã được phê duyệt, hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất và đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán. Bên cạnh đó, giải phóng mặt bằng đang được tập trung thực hiện đối với khoảng 1.066 trường hợp bị ảnh hưởng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đồng bộ các hạng mục kè, nạo vét rạch, thoát nước, thu gom nước thải, đường giao thông, công viên và mảng xanh dọc tuyến.

Trong khi đó, Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên được xác định là dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, có tính chất liên vùng, kết hợp cải tạo môi trường, thoát nước và giao thông dọc tuyến. Hiện các đơn vị đang tập trung đẩy nhanh thi công để hoàn thành theo kế hoạch năm 2026.

Đối với Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư khoảng 10.606 tỷ đồng, quy mô gồm hệ thống thu gom, cống bao và Nhà máy xử lý nước thải công suất 480.000 m3/ngày đêm, phục vụ lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè và khu vực phía Đông Nam Thành phố. Đến nay, tiến độ chung của dự án đạt khoảng 82%; trong đó, 7/9 gói thầu xây lắp đã hoàn thành.

Bên cạnh các dự án đang thi công, Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với hai dự án cải thiện hệ thống thoát nước khu vực Tham lương-Bến Cát (CRUS1) và Tây Sài Gòn (CRUS2) hướng tới mục tiêu chấm dứt việc xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra kênh rạch, giảm ngập, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các dự án đang được hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, rà soát quy hoạch, phương án thiết kế, đánh giá tác động môi trường và phối hợp với nhà tài trợ để triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hoan, quá trình triển khai một số dự án vẫn còn khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch; nguồn cung vật liệu; thủ tục liên quan đến nạo vét, xử lý sản phẩm nạo vét và tiến độ một số gói thầu.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo từng dự án; đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Sở Xây dựng tập trung hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch, giải phóng mặt bằng và khả năng cân đối nguồn lực, làm cơ sở triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; sớm đưa các công trình, hạng mục hoàn thành vào khai thác, phát huy hiệu quả trong cải thiện môi trường, giảm ngập, nâng cao năng lực thoát nước và chỉnh trang đô thị./.

TP Hồ Chí Minh ký thỏa thuận phát triển dự án nhà ở xã hội ở khu công nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.