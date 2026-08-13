Hợp tác “ba nhà” thúc đẩy nguồn nhân lực cho thị trường vốn Việt Nam

Ngày 13/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp cùng Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác và phát động Cuộc thi Go Finance 2026. Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở đào tạo đại học và các thành viên thị trường, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Việc ký kết thỏa thuận góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam, tăng cường phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý trong xây dựng chương trình, gắn đào tạo với thực tiễn, phổ biến kiến thức, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức chứng khoán. Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức các chuyên đề thực tiễn, tọa đàm, hội thảo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào pháp luật chứng khoán, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, giáo dục tài chính cá nhân, kỹ năng phân tích dữ liệu và các xu hướng phát triển mới của thị trường vốn Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng là việc xây dựng môi trường thực hành và mô phỏng giao dịch chứng khoán cho sinh viên, giúp họ có cơ hội tiếp cận hệ thống giao dịch giả lập, dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích hiện đại để nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng phân tích trong môi trường gần với thực tế. Các bên cũng phối hợp hướng nghiệp, tham quan thực tế, thực tập và kết nối việc làm cho sinh viên tại các định chế tài chính lớn thuộc mạng lưới các tổ chức tham gia thị trường.

Lễ phát động Cuộc thi Go Finance 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Chương trình nhận được sự đồng hành của một số thành viên thị trường, gồm Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree và Công ty cổ phần FiinGroup. Các doanh nghiệp này hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp chuyên gia, dữ liệu, công cụ phân tích, tham gia đào tạo, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên. Ngay sau lễ ký kết, Cuộc thi Go Finance 2026 đã chính thức được phát động nhằm nâng cao hiểu biết tài chính, lan tỏa văn hóa đầu tư chuyên nghiệp và kết nối đào tạo với thực tiễn thị trường lao động.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định trong giai đoạn phát triển mới, thị trường đứng trước yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số, tài chính xanh và hội nhập quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định chất lượng và tính bền vững của thị trường.

Bên cạnh đó, bà Thị Chân Phương đề nghị các đơn vị liên quan sớm cụ thể hóa thỏa thuận thành những kế hoạch hành động có lộ trình và kết quả rõ ràng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ với NEU, kết nối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và doanh nghiệp cung cấp dữ liệu cùng tham gia đào tạo.

Đại diện cơ sở đào tạo, Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, khẳng định nhà trường luôn xác định gắn đào tạo với thực tiễn là định hướng chiến lược. Ông tin rằng kiến thức học thuật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kiểm chứng và làm phong phú bằng thực tiễn sinh động của nền kinh tế.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Vietnam+)

Tham gia vào chuỗi hợp tác này dưới góc độ công nghệ, đại diện Công ty Chứng khoán Pinetree cho biết sẽ đưa sản phẩm Stock123 vào chương trình. Đây là ứng dụng học tập và thực hành chứng khoán ảo đầu tiên tại Việt Nam, ra mắt từ tháng 1/2020 và nhanh chóng dẫn đầu nhóm ứng dụng thực hành chứng khoán sau sáu tháng. Stock123 cho phép sinh viên trải nghiệm quy trình đầu tư trong môi trường mô phỏng sử dụng dữ liệu thị trường thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn./.

Chứng khoán ngày 12/6: VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, VN-Index tăng 19,77 điểm, tương đương 1,11%, lên 1.793,18 điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 573 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 14.041 tỷ đồng.

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