Nhật Bản: Chứng khoán Tokyo đạt đỉnh lịch sử

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 13/8, trong khi số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, đồng thời thúc đẩy nhà đầu tư quay lại với nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn.



Chứng khoán Tokyo đi lên theo đà tăng của thị trường Mỹ và đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu nhờ sự bứt phát của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 784,53 điểm (tương ứng 1,16%) lên 68.308,59 điểm. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 1 tháng qua chỉ số Nikkei chinh phục lại mốc 68.000 điểm, nhờ đà tăng của các cổ phiếu công nghệ có tỷ trọng lớn như Advantest và Tokyo Electron.



Chỉ số Topix - đại diện cho danh mục cổ phiếu lớn hơn - cũng tăng 37,04 điểm (tương đương 0,89%) lên 4.176,04 điểm. Trước đó trong phiên, có thời điểm Topix chạm ngưỡng kỷ lục 4.185,68 điểm. Trên thị trường Prime, nhóm cổ phiếu ngân hàng, thủy tinh và gốm sứ, cùng thiết bị điện ghi nhận mức tăng mạnh nhất.



Trong khi đó, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,08%. Chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu khu vực với việc chỉ số KOSPI bứt phá 234,3 điểm (tương đương 3,56%) lên 6.813,34 điểm, cũng nhờ lực mua mạnh đối với các cổ phiếu sản xuất chip. Các thị trường Wellington (New Zealand), Bangkok (Thái Lan) và Đài Bắc (Trung Quốc) đồng thuận tăng điểm.



Ở chiều ngược lại, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm nhẹ 0,17% xuống 25.396,51 điểm; chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,5% xuống 3.926,96 điểm; chứng khoán Singapore và Sydney (Australia) cũng đi xuống.



Theo chuyên gia Maki Sawada thuộc Công ty chứng khoán Nomura, một loạt số liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố vào cuối tháng này và đầu tháng tới. Nếu những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất thì đây sẽ là yếu tố tích cực đối với thị trường chứng khoán.



Số liệu mới cho thấy tốc độ tăng giá tại Mỹ đã chậm lại trong tháng thứ hai liên tiếp, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 thấp hơn dự báo.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và giá dầu tiếp tục neo cao do căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt./.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau báo cáo lạm phát của Mỹ Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 13/8 khi CPI tháng Bảy của Mỹ phù hợp với dự báo, giúp giảm lo ngại Fed tăng lãi suất nhưng chưa xóa bỏ áp lực lạm phát.