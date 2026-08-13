Chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau báo cáo lạm phát của Mỹ

Các cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch trái chiều 13/8, khi nhà đầu tư quay trở lại nhóm cổ phiếu này sau đợt bán tháo trước đó. Tâm lý thị trường được cải thiện nhờ lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất giảm bớt, sau khi số liệu mới cho thấy lạm phát hạ nhiệt trong tháng 7/2026.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy của Mỹ, với kết quả phù hợp dự báo, được công bố sau một loạt số liệu cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Những tín hiệu này tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm thời giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, lạm phát của Mỹ vẫn dai dẳng trên mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm qua, trong khi cuộc chiến với Iran khiến giá dầu duy trì ở mức cao. Vì vậy, giới chức tiền tệ Mỹ vẫn được dự báo sẽ phải thắt chặt chính sách vào một thời điểm nào đó.

Kỳ vọng lạm phát tiếp tục ở mức cao cũng gây sức ép lên thị trường trái phiếu. Trong phiên đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm - một chỉ báo quan trọng đối với mặt bằng lãi suất - lợi suất đã lên mức cao nhất kể từ năm 2007, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Cuối phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, tăng 1,08%, được hỗ trợ bởi mức tăng 3,78% của chứng khoán Hàn Quốc.

Thị trường Wellington, Bangkok và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cũng tăng điểm. Trong khi đó, lực bán vào buổi chiều gây sức ép lên các thị trường Hong Kong, Thượng Hải, Singapore và Sydney.

Tại Tokyo, chứng khoán tăng trong phiên sáng 13/8, dẫn đầu là các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn, khi số liệu CPI tháng 7/2026 của Mỹ giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tăng 1.085,86 điểm, tương đương 1,61%, lên 68.609,92 điểm. Chỉ số Topix tăng 19,77 điểm, tương đương 0,48%, lên 4.158,77 điểm, sau khi có lúc chạm 4.183,74 điểm trong phiên. Đồng USD chủ yếu giao dịch quanh ngưỡng 159 yen/USD sau khi số liệu CPI của Mỹ được công bố.

Tại Hàn Quốc, chứng khoán tăng mạnh phiên thứ tư liên tiếp khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào cổ phiếu của các hãng sản xuất chip lớn. Đồng won cũng tăng giá so với USD. Chỉ số KOSPI tăng 234,3 điểm, tương đương 3,56%, lên 6.813,34 điểm. Trong ba phiên trước đó, chỉ số này lần lượt tăng 0,65%, 0,73% và 3,68%.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc đi xuống. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,17% xuống 25.396,51 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.926,96 điểm.

Ông Neil Wilson, chuyên gia tại Saxo Markets, cho biết tháng 7/2026 đánh dấu tháng thứ 65 liên tiếp lạm phát Mỹ cao hơn mục tiêu. Tuy nhiên, báo cáo CPI mới nhất đã làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9/2026.

Theo ông, số liệu lạm phát “đủ yếu để thị trường cho rằng Fed có thể tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian, dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu.”

Ông Wilson cũng cho rằng vẫn còn câu hỏi liệu Chủ tịch Fed Kevin Warsh có hành động mạnh tay như những tuyên bố cứng rắn về chống lạm phát trước đây hay không.

Trong bối cảnh các hợp đồng tương lai chứng khoán tăng, đồng USD suy yếu và giá vàng đi lên, triển vọng Fed không tăng lãi suất trong năm nay sẽ củng cố thêm tâm lý lạc quan đối với thị trường cổ phiếu.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 13/8, chỉ số VN-Index giảm 27,55 điểm (1,54%), xuống 1.765,63 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 5,11 điểm (1,77%), xuống 283,34 điểm./.

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