Lào đẩy mạnh phát số hóa để phát triển kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 13/8, tại thủ đô Vientiane, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp với Hiệp hội ICT và Kỹ thuật số Lào (LIDA) tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Kỹ thuật số Lào (Lao Digital Week) năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 25/10 tại Trung tâm Triển lãm Lao-Itech ở thủ đô Vientiane.



Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện các bộ, ngành liên quan của Lào; đại diện Đại sứ quan các nước tại Lào; các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.



Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Santisouk Simmalavong nhấn mạnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghệ tích hợp, an ninh mạng, các nền tảng số và đổi mới kỹ thuật số đã trở thành yếu tố nền tảng quyết định sức cạnh tranh và phát triển của mỗi ngành nghề.

Công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị nhà nước, thương mại, giáo dục, y tế, truyền thông, cũng như toàn bộ đời sống xã hội một cách nhanh chóng.



Đối với Lào, chuyển đổi số không đơn thuần là việc trang bị hay đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ mới, mà là sự thay đổi về tư duy, phương thức quản lý và cách thức cung cấp dịch vụ công.

Mục tiêu cao nhất của quá trình này là hướng tới sự tiện lợi, nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn; đồng thời đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ số và phúc lợi phát triển.



Theo thông tin từ Ban Tổ chức, với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi chính phủ số, đào tạo nguồn nhân lực số, thúc đẩy để tiến vào kỷ nguyên AI”, Tuần lễ Kỹ thuật số Lào 2026 sẽ là ngày hội công nghệ thông tin và đổi mới kỹ thuật số.

Dự kiến sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức song song như Diễn đàn Kỹ thuật số Lào (Lao Digital Forum); Hội thảo chuyên ngành về chuyển đổi Chính phủ số, kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông minh; Blockchain, Big Data, Cloud Computing, AI, IoT và giải pháp đào tạo nhân lực số đáp ứng thị trường lao động tương lai; Triển lãm thành tựu và Tọa đàm kết nối đầu tư.



Sự kiện được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho việc triển khai hiện thực hóa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X (2026-2030) cũng như Chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia của Lào./.

Lào thúc đẩy đầu tư xây Dự án hạ tầng đường ống dẫn xăng dầu Việt-Lào Chính phủ Lào chỉ đạo nghiên cứu dự án đường ống xăng dầu từ Việt Nam về Lào theo đúng kế hoạch đã đề ra, đồng thời tập trung phát triển kinh tế, ổn định tài chính và thúc đẩy hợp tác năng lượng.

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