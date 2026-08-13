Cảnh báo mưa to cục bộ trong đêm, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 13/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ 21 giờ 40 phút ngày 13/8 đến 2 giờ 40 phút ngày 14/8, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Mường Kim, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, Tà Tổng, Tân Uyên, Than Uyên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 13/8, khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to như Thèn Sin 33mm, Nậm Hăn 2 là 24mm.../.

Từ 12/8-10/9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-Quảng Trị Từ ngày 12/8 đến 10/9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông.