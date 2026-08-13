Tây Âu bước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ 5

Ngày 13/8, nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Âu lại một lần nữa chìm trong cái nóng gay gắt khi có tới khoảng 135 triệu dân - đặc biệt là tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh - đối mặt với mức nhiệt trên 35°C.

Nhiều kỷ lục nhiệt độ đang đứng trước khả năng bị xô đổ.



Theo dự báo, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 38 độ C ở miền Trung và Đông Nam nước Anh và khiến ngày 13/8 trở thành ngày nóng nhất trong năm ở “Xứ sở sương mù."



Trước đó, mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong năm nay ở Anh là 38 độ C, ghi nhận ngày 26/6 ở miền Đông nước này. Trong khi đó, nhiệt độ tại Pháp được dự báo sẽ còn cao hơn cả Anh, có thể lên tới 40 độ C ở các khu vực miền Trung và miền Nam, và 38 độ C tại thủ đô Paris.



Thời tiết nắng nóng khiến hạn hán trên diện rộng càng diễn biến trầm trọng hơn với mùa màng héo úa và mực nước sông cạn kiệt.

Các nguồn nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp và môi trường đang chịu áp lực lớn, buộc chính phủ và người dân phải tìm kiếm các biện pháp cả trước mắt và lâu dài để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Chính phủ Anh hiện đang xem xét áp dụng lệnh hạn chế đặc biệt do hạn hán, theo đó cấm các doanh nghiệp sử dụng nước cho những mục đích không thiết yếu như rửa xe.



Ngoài ra, nắng nóng cũng khiến nguy cơ cháy rừng thêm nghiêm trọng. Theo dữ liệu từ Hội đồng Chỉ huy Cứu hỏa Quốc gia Anh, đã có khoảng 1.017 vụ cháy rừng được ghi nhận tại Anh và xứ Wales trong năm nay, ngang bằng với tổng số vụ kỷ lục của năm ngoái.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa Pháp đang oằn mình chiến đấu với các đợt cháy lớn. Đêm 12/8 theo giờ địa phương, một đám cháy đã bùng phát tại vùng Pas-de-Calais ở phía Bắc nước này, trong khi một đám cháy khác xảy ra tại Brittany - khu vực vốn nằm xa các vùng nóng, khô và dễ xảy ra cháy rừng ở miền Nam nước Pháp.



Trước tình trạng nắng nóng kỷ lục và cạn kiệt nguồn nước, Chính phủ Romania ngày 13/8 thông báo đóng cửa toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do nước sông Danube, nguồn nước dùng để làm mát nhà máy, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Đây là lần đầu tiên nhà máy cung cấp 20% tổng lượng điện quốc gia phải đóng cửa kể từ đợt hạn hán năm 2003 khiến nhà máy phải ngừng hoạt động trong nhiều tuần.



Bộ Năng lượng Romania cho biết các nguồn năng lượng thay thế, bao gồm điện gió và điện nhập khẩu, dự kiến sẽ đủ để bù đắp nguồn điện thiếu hụt do nhà máy Cernavoda ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Bộ này vẫn nhắc lại lời kêu gọi người dân nên "dùng điện có trách nhiệm."



Các đợt nắng nóng gay gắt cùng tình trạng thiếu mưa chưa từng có trên khắp châu Âu trong năm nay đã khiến mực nước sông Danube sụt giảm nghiêm trọng.

Theo phân tích được Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của châu Âu công bố đầu tuần này, chỉ trong tháng trước đã có 2/3 chiều dài sông Danube ghi nhận lưu lượng dòng chảy xuống mức thấp kỷ lục trong 34 năm qua./.

Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại nặng tại nhiều khu vực trên thế giới Nắng nóng đã khiến ít nhất 31 người tại Hàn Quốc tử vong, hơn 900.000 gia súc và 1,4 triệu cá nuôi bị chết; nhiều nông dân mất mùa khi khoai tây, dưa hấu và cây giống bị hư hỏng do nhiệt độ quá cao.