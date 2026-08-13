Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại nặng tại nhiều khu vực trên thế giới

Các đợt nắng nóng cực đoan đang gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở châu Âu và châu Á, từ làm gia tăng tổn thất kinh tế, ảnh hưởng nguồn điện đến phá hủy mùa màng và gây cháy rừng.

Tại Pháp, Bộ trưởng Môi trường Monique Barbut ngày 12/8 cho biết thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do đợt nắng nóng mùa Hè năm nay có thể lên tới 10-15 tỷ euro (11,5-17,2 tỷ USD). Đây mới là ước tính sơ bộ và có thể tiếp tục tăng do nắng nóng vẫn đang diễn ra. Theo bà Barbut, mức thiệt hại này sẽ cao hơn đáng kể so với khoảng 5-6 tỷ euro trong năm 2022, khi đợt nắng nóng năm nay kéo dài và khắc nghiệt hơn.

Người dân tránh nóng bên bờ sông Seine tại thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tại Croatia, thành phố Split ngày 12/8 ghi nhận nhiệt độ 39,7 độ C, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt kỷ lục 39,5 độ C được thiết lập hồi tháng 6. Nắng nóng và hạn hán kéo dài cũng khiến mực nước sông Danube và Drava xuống mức thấp, ảnh hưởng hoạt động vận tải đường thủy. Từ đầu năm đến ngày 10/8, Croatia ghi nhận 8.832 vụ cháy rừng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Romania, mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục buộc nước này phải bắt đầu dừng có kiểm soát tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda từ ngày 13/8. Tổ máy số 1 đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 7. Nhà máy thường cung cấp khoảng 1/5 sản lượng điện của Romania.

Tại Hungary, nhà chức trách cũng đang triển khai các biện pháp duy trì mực nước quanh Nhà máy điện hạt nhân Paks.

Tại Hàn Quốc, nhiệt độ ở thành phố Yangsan có thời điểm lên tới 42,5 độ C trong đầu tháng 8, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc hiện đại năm 1904. Nắng nóng đã khiến ít nhất 31 người tử vong, hơn 900.000 gia súc và 1,4 triệu cá nuôi bị chết. Nhiều nông dân mất mùa khi khoai tây, dưa hấu và cây giống bị hư hỏng do nhiệt độ quá cao.

Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Nhật Bản, nhiệt độ từ 40 độ C trở lên được ghi nhận tại nhiều địa phương, trong khi nước này lần đầu sử dụng thuật ngữ kokushobi (ngày nóng khắc nghiệt) để chỉ những ngày nhiệt độ vượt 40 độ C.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi nhận 36,9 độ C, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu lưu trữ số liệu năm 1884. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mức độ cực đoan của các đợt nắng nóng tại khu vực.

Trong khi đó, tại Canada, cháy rừng ở tỉnh British Columbia tiếp tục lan rộng, buộc khoảng 20.000 người sơ tán và khiến một người thiệt mạng. Hơn 100 đám cháy đang xảy ra trên toàn tỉnh, trong đó đám cháy Bald Range tiếp tục gây sức ép lớn đối với lực lượng cứu hỏa. Khoảng 193 lính cứu hỏa, trong đó có 100 người từ Mexico, đang tham gia dập lửa./.

Nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên thế giới trong những ngày đầu tháng 8, với nhiệt độ tăng cao tại Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu.

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