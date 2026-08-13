Gần 70% khả năng xuất hiện El Niño mạnh nhất kể từ năm 1950

Hiện tượng El Niño đang tích tụ đà phát triển trên Thái Bình Dương ngày càng được dự báo sẽ đạt đến cường độ kỷ lục chưa từng thấy trong suốt 76 năm qua kể từ khi các dữ liệu khí tượng bắt đầu được ghi nhận.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong bản dự báo phát đi ngày 13/8, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ (CPC) nhận định: "Trong giai đoạn từ tháng 10-12/2026, có tới 69% khả năng xuất hiện một đợt El Niño lịch sử với cường độ vượt qua mọi đợt El Niño từng ghi nhận kể từ năm 1950 đến nay."

Cơ quan này nhấn mạnh thêm rằng hiện tượng El Niño có tới "hơn 90% cơ hội phát triển thành một đợt thiên tai cực kỳ mạnh trong giai đoạn mùa Thu và mùa Đông 2026-2027 ở Bắc Bán cầu."

CPC - cơ quan trực thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ - lưu ý rằng nhiệt độ trong tháng 7 vừa qua trên khắp khu vực Thái Bình Dương chỉ có thể so sánh với đợt El Niño khốc liệt năm 1997.

Bản dự báo công bố ngày 13/8 được đánh giá là tuyên bố mang tính khẳng định mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của CPC về diễn biến của đợt El Niño lần này.

Theo CPC, El Niño - vốn đã được chính thức tuyên bố xuất hiện từ tháng 6 - tiếp tục gia tăng cường độ trong tháng 7 khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại một số khu vực thuộc Thái Bình Dương chạm mốc cao hơn 2 độ C so với mức trung bình và cao hơn 1,4 độ C tại vùng trung tâm đại dương.

Hiện tượng này được dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh lên từ nay đến cuối năm, do được thúc đẩy bởi các khối nước ấm bất thường nằm sâu dưới lòng biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương.

Trong báo cáo công bố tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo, trong những tháng tới, El Niño nhiều khả năng sẽ kéo nhiệt độ tăng cao hơn mức bình thường trên phần lớn Bắc Bán cầu, bao gồm khu vực phía Tây Bắc Mỹ và Nam Âu.

Trong khi đó, các khu vực như Ấn Độ, Australia, vùng biển Caribe và Trung Mỹ có thể sẽ rơi vào tình trạng khô hạn kéo dài hơn bình thường tính đến hết tháng 10.

Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cũng đưa ra dự báo chắc chắn 100% hiện tượng El Niño sẽ tiếp diễn cho đến hết tháng 3/2027 và có 97% khả năng kéo dài đến hết tháng 4/2027./.

El Nino đẩy thời tiết cực đoan lên mức chưa từng có ở nhiều nơi trên thế giới Tháng 7/2026 trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử quan trắc tại Mỹ, trong khi nhiều khu vực trên thế giới cũng ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong bối cảnh hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên.