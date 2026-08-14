Tìm giải pháp bảo tồn loài linh trưởng trong sách Đỏ

Chà vá chân xám là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn trong nước và quốc tế.

Khi được phát hiện tại núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng vào năm 2018, đàn Chà vá chân xám lúc đó gồm 25 cá thể phải đối diện với nhiều nguy cơ bị đe dọa hết sức nguy cấp. Đến nay quần thể Chà vá chân xám ở xã Tam Mỹ đã tăng lên khoảng 75 cá thể, song vẫn có thể gặp nhiều mối đe dọa khó lường.

Chà vá chân xám là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn trong nước và quốc tế.

Trong 30 ha rừng của xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng, hiện có 75 cá thể Chà vá chân xám sinh sống. Từ 25 cá thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị tuyệt chủng bởi nạn săn bắt trái phép, sinh cảnh bị thu hẹp, sau 8 năm bảo tồn, đến nay quần thể Chà vá chân xám ở các dãy núi của xã Tam Mỹ tăng gấp 3 lần. Việc bảo tồn loài linh trưởng đặc hữu gắn với sinh kế cộng đồng đã trở nên cấp bách.

Chà vá chân xám chủ yếu sống ở tầng tán, sinh hoạt chính trên cây có độ cao từ 15-25m. Hiện cả nước còn khoảng 1.500-2.000 cá thể sống trong rừng tại 04 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk. Loài linh trưởng này đang đối mặt với các nguy cơ xâm hại nghiêm trọng.

Sự tăng trưởng từ 25 cá thể lên 75 cá thể Chà vá chân xám trong gần 10 năm qua tại xã Tam Mỹ là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên kết quả này chưa thật sự bền vững.

Vì vậy bảo tồn dựa vào cộng đồng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, gắn bảo tồn Chà vá chân xám với sinh kế bền vững của cộng đồng là lựa chọn vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn, vừa hài hòa với sinh kế của cộng đồng./.