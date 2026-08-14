Các chỉ tiêu về kinh tế đến năm 2030, năm 2035 và năm 2045

Chương trình hành động số 33-Ctr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đề ra chỉ tiêu cụ thể về kinh tế.

Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt tối thiểu 10%/năm; giai đoạn 2031-2035, đạt từ 8-8,5%/năm và giai đoạn 2036-2045, đạt khoảng 7,5%/năm.

GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành, đến cuối kỳ) (USD) giai đoạn 2026-2030 đạt 8.500 USD, giai đoạn 2031-2035 khoảng 13.500 USD và giai đoạn 2036-2045 đạt khoảng 28.000 USD.../.