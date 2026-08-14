Turkish Airlines nối lại các chuyến bay đến Cuba từ tháng 10 năm 2026

Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ nối lại các chuyến bay đến Cuba, bắt đầu từ ngày 25/10 tới.

Theo thông tin trên trang web của Turkish Airlines, các tuyến bay mới sẽ kết nối thủ đô Moskva (Nga) với La Habana (Cuba), thông qua điểm quá cảnh ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuyến bay này đang được các công ty du lịch và lữ hành Nga quảng bá.

Các chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Vnukovo ở Moskva và tiếp tục từ Istanbul đến Sân bay quốc tế José Martí ở La Habana.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, Turkish Airlines hiện chỉ khai thác các chuyến bay đến La Habana với điểm quá cảnh ở Panama, nơi hành khách phải đổi máy bay để tiếp tục hành trình đến đảo quốc Caribe.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã phải tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến Cuba, với lý do khủng hoảng nhiên liệu và sự sụt giảm nhu cầu du lịch.

Hoạt động kinh doanh của Turkish Airlines tại Cuba phụ thuộc phần lớn vào du khách Nga, những người sử dụng Istanbul làm điểm dừng chân trên đường đến vùng Caribe.

Quyết định tạm dừng khai thác đường bay vào một trong những khoảng thời gian cao điểm của luồng du khách Nga đến Cuba đã buộc các công ty lữ hành và đại lý phải hoàn tiền hoặc tìm điểm đến thay thế cho khách hàng.

Tình trạng thiếu nhiên liệu tại các sân bay Cuba đã buộc nhiều hãng hàng không quốc tế khác phải tạm ngừng khai thác, giảm tần suất chuyến bay hoặc bổ sung các điểm dừng tiếp nhiên liệu ở các nước thứ ba.

Sự trở lại của Turkish Airlines diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Cuba đang suy giảm nghiêm trọng. Thống kê cho thấy từ tháng 1-6/2026, đảo quốc Caribe chỉ đón 387.591 lượt khách du lịch nước ngoài, tương đương 39,3% so với cùng kỳ năm trước./.

Rossiya Airlines nối lại các chuyến bay giữa thủ đô của Nga và Cuba Rossiya Airlines đánh giá du khách Nga dành sự quan tâm và có nhu cầu lớn với điểm đến La Habana, cùng với các điểm du lịch nghỉ dưỡng khác của Cuba.