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Ai Cập: Nổ bình khí tại trung tâm thương mại ở Cairo, ít nhất 2 người thiệt mạng

Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra bên trong một nhà hàng tại trung tâm thương mại Arabella Plaza ở New Cairo, khiến một thang máy rơi xuống.

Phương Oanh

Ngày 13/8, ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi một bình khí helium phát nổ tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra bên trong một nhà hàng tại trung tâm thương mại Arabella Plaza ở New Cairo, khiến một thang máy rơi xuống.

Xe cứu thương và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường.

Đám cháy sau đó được khống chế. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói vẫn tiếp tục bốc lên tại hiện trường sau vụ nổ.

Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ai Cập #Nổ bình nén khí #trung tâm thương mại Ai Cập
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