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Nổ làm rung chuyển nhà máy sản xuất đạn dược tại Italy

Một vụ nổ đã làm rung chuyển một nhà máy sản xuất đạn dược lớn ở thị trấn Colleferro, cách thủ đô Rome của Italy khoảng 40km về phía Đông Nam.

Bích Liên

Một vụ nổ đã làm rung chuyển một nhà máy sản xuất đạn dược lớn ở thị trấn Colleferro, cách thủ đô Rome của Italy khoảng 40km về phía Đông Nam.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường và đang nỗ lực tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Vụ việc xảy ra tại nhà máy cũ của Simmel Difesa, hiện thuộc sở hữu của công ty Knds Ammo Italy. Đây là công ty sản xuất đạn dược cỡ trung và cỡ lớn cũng như nhiên liệu rắn cho các tên lửa đẩy hàng không vũ trụ.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra tại bộ phận ép thuốc súng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Italy #nhà máy sản xuất đạn dược #nổ nhà máy Italy
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