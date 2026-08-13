Maroc tăng cường năng lực phòng thủ biển bằng tàu không người lái

Maroc vừa ký thỏa thuận trị giá 13 triệu euro (14,7 triệu USD) mua 2 tàu mặt nước không người lái (USV) do Hà Lan chế tạo nhằm tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các mối đe dọa dưới nước, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi tiếp tục hiện đại hóa năng lực bảo đảm an ninh hàng hải.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, hợp đồng bao gồm 2 tàu được cấu hình cho nhiệm vụ chống tàu ngầm và đối phó thủy lôi, cùng hệ thống cảm biến, thiết bị điều khiển, trạm chỉ huy, phụ tùng, tài liệu kỹ thuật, đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ.

Các tàu có khả năng hoạt động trong nhiều ngày với mức độ tự động hóa cao, cho phép Hải quân Hoàng gia Maroc tiến hành giám sát, trinh sát và thực hiện các nhiệm vụ hàng hải chuyên biệt mà không cần bố trí nhân sự thường xuyên trên tàu.

Hệ thống này được kỳ vọng hỗ trợ bảo vệ các cửa ngõ cảng, vùng tiếp cận ven biển và các tuyến hàng hải quan trọng trước những nguy cơ như thủy lôi.



Thương vụ được Hà Lan phê duyệt sau khi đánh giá theo các tiêu chí xuất khẩu vũ khí của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có mục đích sử dụng và tác động đối với ổn định khu vực.

Chính phủ Hà Lan cho biết các phương tiện chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ và an ninh hàng hải.



Maroc hiện đã có một số năng lực chống tàu ngầm, gồm tàu mặt nước trang bị hệ thống định vị và định hướng bằng âm thanh (sonar) và một số trực thăng chuyên dụng.

Tuy nhiên năng lực đối phó thủy lôi còn hạn chế. Việc sử dụng phương tiện không người lái có thể giúp nước này thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm mà không trực tiếp đặt nhân sự vào rủi ro.



Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Maroc đẩy mạnh phát triển năng lực an ninh trên biển, phù hợp với vị trí địa lý nằm trên các tuyến hàng hải quan trọng giữa Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Hải quân Maroc cũng tham gia hỗ trợ kiểm soát hoạt động di cư bất hợp pháp và các nhiệm vụ an ninh trên biển. Hà Lan đánh giá Maroc là đối tác ổn định và có vai trò chiến lược trong hợp tác an ninh khu vực.

Việc tiếp nhận các hệ thống không người lái mới được kỳ vọng giúp Rabat mở rộng khả năng giám sát và phòng thủ dưới nước, đồng thời giảm rủi ro đối với lực lượng hải quân./.

Saudi Arabia dẫn đầu sáng kiến lập Liên minh Phòng thủ Hàng hải Ngày 30/7, Saudi Arabia tổ chức họp quốc tế về liên minh hàng hải nhằm tăng cường an ninh biển và bảo vệ tuyến đường thương mại toàn cầu.

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