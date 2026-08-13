Sân bay Incheon dẫn đầu thế giới về khách quốc tế nửa đầu năm

Cảng hàng không quốc tế Incheon của Hàn Quốc lần đầu tiên đứng đầu thế giới về lượng hành khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026, với 38,39 triệu lượt, vượt sân bay Heathrow của Anh và Changi của Singapore.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon (IIAC) ngày 13/8, lượng hành khách quốc tế qua sân bay trong nửa đầu năm tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động năm 2001, Incheon vươn lên vị trí số một thế giới về lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI), Incheon đứng đầu trong số 1.234 sân bay trên thế giới, với 38,39 triệu lượt khách quốc tế. Heathrow đứng thứ hai với 37,79 triệu lượt, trong khi Changi đứng thứ ba với 34,53 triệu lượt.

Một trong những yếu tố góp phần vào kết quả trên là lượng hành khách quá cảnh tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, số khách quá cảnh tại Incheon đạt 4,24 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách quá cảnh trên các đường bay châu Âu tăng 63,2%, lên khoảng 210.000 lượt.

IIAC nhận định một phần nhu cầu đi lại quốc tế có thể đã chuyển hướng sang Incheon trong bối cảnh hoạt động trung chuyển tại một số sân bay Trung Đông suy giảm do tác động của xung đột Mỹ-Iran.

Tỷ lệ hành khách nước ngoài trong tổng lượng khách tại Incheon đạt 44,4% trong quý 2, mức cao kỷ lục, cho thấy vai trò ngày càng lớn của sân bay này như một trung tâm hàng không quốc tế và cửa ngõ của Hàn Quốc./.

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