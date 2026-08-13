Số người di cư thiệt mạng và mất tích trên các đường quốc tế tăng mạnh

Ngày 12/8, Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên nhiều tuyến đường quốc tế đã tăng đáng kể trong những tháng đầu năm nay, bất chấp lượng người đến tại một số khu vực sụt giảm.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Báo cáo Tổng quan toàn cầu về các tuyến đường di cư của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc cho biết những hành trình tìm kiếm việc làm, đoàn tụ gia đình, giáo dục hoặc tìm nơi lánh nạn an toàn đang ngày càng trở nên nguy hiểm, từ Vịnh Bengal đến Đại Tây Dương. Nhiều người di cư trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người hoặc lừa đảo.

Phó Tổng Giám đốc IOM Ugochi Daniels cho rằng sự quan tâm của dư luận thường chỉ tập trung vào một số ít tuyến di cư, trong khi gần 1/2 trong tổng số 304 triệu người di cư quốc tế trên toàn cầu sinh sống ngay trong khu vực xuất xứ của họ.

Theo bà Ugochi, trên tuyến Trung Địa Trung Hải, 821 người đã thiệt mạng hoặc mất tích tính từ đầu năm tới nay, tăng 111% so với cùng kỳ, trong khi số người đến giảm 46% còn 8.577 người. Hơn 1/2 số ca tử vong xảy ra riêng trong tháng 1, thời điểm bão Harry tàn phá khu vực.

Tại tuyến Đông Địa Trung Hải, số người thiệt mạng tăng gấp 3, lên 244 người, trong đó nhiều trường hợp liên quan các thảm họa trên biển gần đảo Crete của Hy Lạp.

Trong khi đó, số người đến Tây Ban Nha qua tuyến Tây Địa Trung Hải tăng 66%, lên 5.647 người, chủ yếu do số vụ vượt biên đường bộ vào vùng Ceuta và Melilla tăng gấp 3. Tuyến Đại Tây Dương từ Tây Phi tới Tây Ban Nha ghi nhận lượng người đến giảm mạnh nhất tại châu Âu, giảm 78%, xuống còn 2.276 người.

Tuy nhiên, IOM cảnh báo các điểm xuất phát đang dịch chuyển xa hơn về phía Nam, khiến hành trình trên biển kéo dài và rủi ro hơn. Yemen cũng ghi nhận số người đến qua tuyến phía Đông từ vùng Sừng châu Phi tăng 9%.

Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường phối hợp cứu người di cư, phòng chống buôn người và triển khai các chính sách dựa trên quyền con người, bảo đảm người di cư và người tị nạn được bảo vệ, tiếp cận cơ hội việc làm, giáo dục và y tế./.

Vấn đề người di cư: Cuộc khủng hoảng tại Ceuta đẩy EU vào rạn nứt mới Italy đã quyết định tạm đình chỉ việc áp dụng Hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha, đóng các tuyến hàng hải giữa hai nước do lo ngại mất an ninh từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.