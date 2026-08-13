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Maroc bắt đối tượng nghi kích động vượt biên trái phép vào lãnh thổ Tây Ban Nha

Trong những ngày qua, nhà chức trách phát hiện nhiều bài viết và tin nhắn ẩn danh trên mạng xã hội kêu gọi tổ chức vượt biên trái phép tập thể vào vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha.

Mạnh Hùng-Phương Oanh
Lực lượng an ninh Maroc được triển khai gần thành phố Fnideq, miền Bắc nước này ngày 31/7/2026, trong bối cảnh hàng nghìn người di cư tìm cách bơi qua sông để tới Ceuta, vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi. (Ảnh: AA/TTXVN phát)
Lực lượng an ninh Maroc được triển khai gần thành phố Fnideq, miền Bắc nước này ngày 31/7/2026, trong bối cảnh hàng nghìn người di cư tìm cách bơi qua sông để tới Ceuta, vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngày 12/8, Bộ Nội vụ Maroc thông báo đã bắt giữ một số người bị tình nghi kích động các hoạt động vượt biên trái phép tập thể vào hai vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha, trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện những lời kêu gọi tổ chức một đợt vượt biên mới vào ngày 15/8.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Maroc Rachid El Khalfi, trong những ngày qua, nhà chức trách phát hiện nhiều bài viết và tin nhắn ẩn danh trên mạng xã hội kêu gọi tổ chức vượt biên trái phép tập thể vào hai vùng lãnh thổ trên. Một số đối tượng bị nghi liên quan đã được triệu tập để điều tra và có thể phải đối mặt với các thủ tục tố tụng pháp lý.

Nhà chức trách Maroc cho biết đã triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép và bắt giữ những người tìm cách tham gia. Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cửa khẩu giữa thị trấn Fnideq của Maroc và Ceuta sẽ được mở vào ngày 15/8, đúng dịp nghỉ lễ tại Tây Ban Nha.

Trước đó, vào ngày 30/7, đã xảy ra một trong những làn sóng di cư trái phép lớn nhất từ Maroc vào Ceuta. Theo các nguồn tin Tây Ban Nha, số người tìm cách vào vùng lãnh thổ này ước tính lên tới 70.000-80.000 người, trong khi Bộ Nội vụ Maroc cho rằng khoảng 40.000 người đã tham gia làn sóng này. Hậu quả là đã có ít nhất 80 người thiệt mạng và rất nhiều trẻ nhỏ không có người thân bên cạnh đang "mắc kẹt" ở Ceuta.

Số người thiệt mạng trong làn sóng vượt biên cuối tháng 7 cũng gây tranh cãi. Nhà chức trách Maroc cho biết đã tìm thấy 11 người thiệt mạng, trong khi phía Tây Ban Nha xác nhận ít nhất 80 người tử vong. Trong khi đó, Hiệp hội Nhân quyền Maroc, một tổ chức phi chính phủ, ước tính số người thiệt mạng ít nhất là 141 người.

Maroc và Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định cam kết phối hợp chống di cư trái phép và hoạt động buôn người. Tuy nhiên, một số chính trị gia cực hữu tại Tây Ban Nha cáo buộc Maroc kích động hoặc tạo điều kiện cho các dòng người di cư nhằm gây sức ép đối với Madrid. Maroc bác bỏ cáo buộc này, đồng thời nhấn mạnh vai trò hợp tác của nước này trong kiểm soát di cư và kêu gọi Tây Ban Nha chia sẻ trách nhiệm trong giải quyết vấn đề.

Trong bối cảnh xuất hiện những lời kêu gọi tổ chức một đợt vượt biên tập thể mới, Bộ Nội vụ Maroc cho biết các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát tình hình và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Đan Mạch ngày 12/8 bảo vệ việc nước này tiếp tục tham gia Khu vực tự do đi lại Schengen, đồng thời kêu gọi siết chặt các quy định về di cư của châu Âu và thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương người di cư bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Vấn đề trên là trọng tâm của cuộc tranh luận khẩn cấp tại Quốc hội Đan Mạch, diễn ra trong bối cảnh sức ép di cư gia tăng tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẽ duy trì khả năng tăng cường kiểm soát biên giới khi cần thiết, đồng thời cho rằng châu Âu cần củng cố biên giới bên ngoài và thay đổi căn bản cách tiếp cận đối với tình trạng di cư bất hợp pháp.

Bà cho biết các cơ quan chức năng Đan Mạch đang theo dõi sát khả năng người di cư di chuyển qua châu Âu và có thể nhanh chóng mở rộng các biện pháp kiểm soát biên giới hiện nay. Trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát có thể kiểm tra tất cả những người nhập cảnh vào Đan Mạch.

Tuy nhiên, Chính phủ Đan Mạch bác bỏ lời kêu gọi về việc đưa nước này ra khỏi Khu vực Schengen. Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Morten Bodskov cảnh báo việc rời Schengen sẽ làm suy yếu khả năng của Đan Mạch trong việc đưa những người di cư trở về theo các cơ chế hiện hành của châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhập cư #Vượt biên #Người di cư Maroc
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