Đường ống xuyên Sahara-bước tiến mới trong liên kết năng lượng châu Phi

Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi (APPO) khẳng định ủng hộ dự án đường ống khí đốt xuyên Sahara (TSGP), tuyến đường kết nối Nigeria, Niger và Algeria, coi đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng thúc đẩy liên kết năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng của châu Phi.

Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng Thư ký Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi Farid Ghezali cho biết tổ chức này sẽ thúc đẩy cách tiếp cận ở cấp độ toàn châu lục, hỗ trợ sự phối hợp chính sách giữa các bên liên quan và tạo điều kiện đối thoại nhằm thúc đẩy dự án. Theo ông Ghezali, dự án đường ống khí đốt xuyên Sahara có thể góp phần nâng cao khả năng cung ứng năng lượng của châu Phi, đồng thời tăng vị thế của khu vực trên thị trường năng lượng quốc tế.

Ông Ghezali nhấn mạnh Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi không phải chủ đầu tư dự án, song có thể đóng vai trò chất xúc tác và hỗ trợ chiến lược đối với công trình mang tính liên kết khu vực này. Dự án dự án đường ống khí đốt xuyên Sahara nằm trong xu hướng tăng cường khai thác và kết nối các nguồn khí đốt của châu Phi nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, hỗ trợ công nghiệp hóa và mở rộng tiếp cận điện năng.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án hạ tầng xuyên biên giới quy mô lớn vẫn phụ thuộc vào khả năng huy động vốn, phối hợp giữa các quốc gia và bảo đảm an ninh dọc tuyến.

Trước thềm Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) dự kiến diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 11/2026, Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi nhấn mạnh vai trò của khí đốt tự nhiên trong quá trình chuyển dịch năng lượng của châu Phi.

Tổ chức này cho rằng quá trình chuyển đổi cần phù hợp với điều kiện phát triển của từng khu vực, vừa giảm phát thải vừa bảo đảm nhu cầu năng lượng và mục tiêu công nghiệp hóa.

Một động lực mới cho các dự án năng lượng xuyên biên giới là Ngân hàng Năng lượng châu Phi (BAE), dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 9/2026 tại Abuja (Nigeria), với vốn ban đầu 500 triệu USD.

Theo Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi, ngân hàng này sẽ ưu tiên hỗ trợ các dự án có tác động lớn như nhà máy lọc dầu, hệ thống vận chuyển và kho chứa, đường ống khí đốt, các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng và các dự án phát điện từ khí.

Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi kỳ vọng cơ chế tài chính này sẽ giúp các nước châu Phi giảm phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài, tăng khả năng huy động nguồn lực trong khu vực và giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng từ các nguồn tài nguyên.

Ngoài dự án đường ống khí đốt xuyên Sahara, Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi cũng thúc đẩy hợp tác giữa các tập đoàn dầu khí quốc gia châu Phi, hướng tới tăng cường phối hợp trong lĩnh vực lọc hóa dầu, thương mại xuyên biên giới và huy động vốn nội địa.

Những nỗ lực này được kỳ vọng góp phần hình thành mạng lưới năng lượng liên kết hơn, hỗ trợ thương mại nội khối và thúc đẩy phát triển bền vững tại châu Phi.



Đường ống khí đốt xuyên Sahara: Chiến lược năng lượng của châu Phi Dự án Đường ống khí đốt xuyên Sahara hướng tới xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí đốt từ Nigeria, đi qua Niger và kết nối với Algeria trước khi tiếp cận các thị trường châu Âu và quốc tế.

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