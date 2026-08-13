Dịch Ebola: WHO để ngỏ khả năng đảo ngược đà lây lan ở CHDC Congo trong 3 tháng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/8 cho biết có thể đảo ngược đà lây lan của dịch Ebola tại CHDC Congo trong khoảng 3 tháng tới nếu các biện pháp ứng phó được triển khai đồng thời tại tất cả các khu vực đang có lây truyền, song cảnh báo dịch bệnh sẽ chưa thể chấm dứt trong khoảng thời gian này.

Phóng viên TTXVN tại khu vực châu Phi dẫn thông báo của người đứng đầu bộ phận ứng phó khẩn cấp của WHO, ông Abdirahman Mahamud, cho biết nếu toàn bộ các biện pháp ứng phó được triển khai đồng thời tại 5 khu vực đang có lây lan, tình hình có thể chuyển biến tích cực trong khoảng 3 tháng.

Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh việc kiểm soát được sự lây truyền không đồng nghĩa với việc dịch Ebola chấm dứt. Các hoạt động giám sát vẫn cần được duy trì để phát hiện sớm ca bệnh mới và ngăn nguy cơ dịch tái bùng phát.

Theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế CHDC Congo, tính đến ngày 11/8, nước này ghi nhận 4.449 ca mắc Ebola và 2.061 trường hợp tử vong. Khoảng 90% số ca mắc và 80% số ca tử vong được ghi nhận tại tỉnh Ituri - nơi virus vẫn đang lây truyền mạnh. Hiện 716 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị.

WHO đánh giá đây là đợt bùng phát Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận, đồng thời là đợt lây lan nhanh nhất từ trước đến nay. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo dịch hiện nay đang diễn biến nhanh hơn cả đợt dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, từng khiến hơn 11.000 người tử vong.

WHO cho biết việc truy vết và theo dõi người tiếp xúc vẫn là một trong những thách thức lớn nhất. Tổ chức này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ theo dõi người tiếp xúc từ khoảng 80% lên 95%, đồng thời tăng gấp 3 lần năng lực điều trị, hướng tới 3.000 giường trong vòng 12 tuần.

WHO dự báo dịch có thể đạt đỉnh trong khoảng 6 tháng trong kịch bản trung bình. Tuy nhiên, nếu diễn biến xấu, đợt bùng phát có thể kéo dài 9-12 tháng, cho thấy mục tiêu kiểm soát trong 3 tháng không đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng y tế sẽ sớm kết thúc.

Đợt dịch hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra và được CHDC Congo công bố ngày 15/5. Dịch tập trung tại 5 tỉnh gồm Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Haut-Uele và Tshopo.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus đã lan nhanh hơn đáng kể so với các đợt Ebola trước đây. Trong khi đó, việc ứng phó tiếp tục gặp khó khăn do các khu vực bị ảnh hưởng nằm xa xôi, tình hình an ninh phức tạp và cơ sở hạ tầng y tế hạn chế./.

Dịch Ebola: Số người tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 2.000 ca Hơn 2.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo, trong bối cảnh dịch lan nhanh chưa từng thấy và các lực lượng y tế gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận vùng hẻo lánh.