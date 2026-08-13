Hơn 200 tượng Mozart mạ vàng bị đánh cắp tại một triển lãm ở Áo

Hơn 200 tượng Mozart mạ vàng đã bị đánh cắp khỏi một triển lãm nghệ thuật công cộng tại Salzburg, Áo, buộc ban tổ chức phải kết thúc sớm phần trưng bày ngoài trời nhân kỷ niệm 270 năm ngày sinh nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart.

Theo Quỹ Mozarteum, 210 trong tổng số 320 bức tượng được đặt tại Vườn Mirabell của Salzburg đã biến mất. Dù ban tổ chức có chuẩn bị một số tượng thay thế, nhưng số lượng không đủ để bù đắp thiệt hại.

Trong khi đó, nhà sản xuất đang nghỉ Hè nên không thể nhanh chóng chế tạo thêm. Hiện một số bức tượng vẫn được trưng bày tại Quỹ Mozarteum và tại nhà nơi Mozart chào đời cho đến hết tháng Tám.

Các tượng cũng từng được đặt tại nhiều địa điểm gắn với cuộc đời nhà soạn nhạc ở Salzburg.

Các tác phẩm do nghệ sỹ sắp đặt người Đức Ottmar Hörl thực hiện. Những bức tượng bằng vật liệu polymer cao khoảng 50cm, mô tả Mozart cùng chú chó Pimperl, lấy cảm hứng từ cuộc sống thường nhật của nhà soạn nhạc tại Salzburg.

Nghệ sỹ Hörl cho biết mục đích của ông là khắc họa Mozart không chỉ như một biểu tượng hay tượng đài âm nhạc, mà như “một con người bình thường dù là một thiên tài.” Nghệ sỹ này vốn nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt sử dụng hàng trăm hoặc hàng nghìn tượng giống nhau để tái hiện các nhân vật nổi tiếng.

Hörl cho rằng vụ việc không phải do một số du khách tùy tiện lấy tượng về làm kỷ niệm mà là một vụ trộm có tổ chức, nhiều khả năng xảy ra vào ban đêm sau khi khu vườn đóng cửa.

Ông gọi hành động này là khá “táo tợn,” đồng thời cho rằng việc tác phẩm nghệ thuật biến mất hàng loạt là điều đặc biệt đáng tiếc đối với nghệ sỹ.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi triển lãm kết thúc, các tượng Mozart sẽ được bán với giá khoảng 90 euro (103,7 USD)/bức. Với 210 bức tượng bị mất, thiệt hại theo giá bán dự kiến vào khoảng 20.000 euro.

Đây không phải lần đầu tác phẩm của nghệ sỹ sắp đặt Hörl bị đánh cắp hàng loạt. Trước đó, một triển lãm của ông tại Bayreuth, Đức, cũng bị mất khoảng 100 tượng nhà soạn nhạc Richard Wagner.

Theo nghệ sỹ Hörl, những sự cố như vậy là một phần khó tránh khỏi khi đưa nghệ thuật vào không gian công cộng, nơi tác phẩm có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ, từ phá hoại đến trộm cắp./.

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