Cảnh báo ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại tại Mexico, khi căn bệnh vốn thường được phát hiện ở người trên 50 tuổi nay ngày càng xuất hiện ở nhóm dưới 40 tuổi.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này cùng với việc nhiều trường hợp không có yếu tố nguy cơ rõ ràng đang đặt ra thách thức mới đối với công tác phòng ngừa và phát hiện sớm.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tại một diễn đàn ngoại khoa diễn ra ngày 12/8 ở thành phố Guadalajara, bang Jalisco, với sự tham dự của khoảng 300 bác sỹ chuyên khoa đến từ 7 quốc gia Mỹ Latinh, các chuyên gia cho biết Mexico hiện ghi nhận khoảng 15.000 ca ung thư đại trực tràng mới mỗi năm, đưa căn bệnh này vào nhóm 5 loại ung thư phổ biến nhất tại nước này.



Đáng chú ý, nếu trước đây bệnh chủ yếu được phát hiện ở những người trên 50 tuổi, hiện số ca ở nhóm khoảng 40 tuổi đang gia tăng.

Theo các chuyên gia, xu hướng này cho thấy việc chỉ tập trung tầm soát ở người lớn tuổi có thể bỏ sót nhiều trường hợp bệnh đang hình thành ở độ tuổi trẻ hơn.



Một trong những vấn đề khiến ung thư đại trực tràng trở nên khó nhận biết là bệnh không chỉ xảy ra ở những người có tiền sử gia đình hoặc các yếu tố nguy cơ rõ ràng.

Ông Édgar Alemán - Chủ tịch Hiệp hội Đại trực tràng Panama - cho biết tới 95% số ca ung thư đại trực tràng xảy ra ở những người không có tiền sử gia đình mắc bệnh và thậm chí không có yếu tố nguy cơ rõ ràng.



Trong khi đó, các triệu chứng ban đầu như đau bụng, chướng bụng, thay đổi thói quen đại tiện hoặc rối loạn tiêu hóa có thể dễ bị bỏ qua. Các bác sỹ cảnh báo bệnh thậm chí có thể bị nhầm với hội chứng ruột kích thích, thường được gọi là viêm đại tràng.

Việc chủ quan coi những biểu hiện này là rối loạn tiêu hóa thông thường khiến một số người tự điều trị và chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã tiến triển.



Tại nhiều nước Mỹ Latinh, xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân được sử dụng để sàng lọc ở những người có triệu chứng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có độ nhạy khoảng 50%. Khi kết quả dương tính, người bệnh thường được chỉ định nội soi đại tràng để xác định nguyên nhân.



Theo bác sỹ phẫu thuật Margarita Murphy thuộc Viện Sức khỏe Đại trực tràng Orlando, bang Florida (Mỹ), nội soi đại tràng vẫn là phương pháp tiêu chuẩn để phát hiện sớm những tổn thương có nguy cơ phát triển thành ung thư.

Điểm quan trọng của phương pháp này là bác sỹ không chỉ có thể phát hiện tổn thương mà còn loại bỏ các polyp ngay trong quá trình nội soi, qua đó ngăn chặn chúng phát triển thành khối u ác tính.



Bác sỹ Juan Antonio Delgado Vázquez thuộc Bệnh viện Ángeles Andares, bang Jalisco, cho biết các công nghệ mới có thể giúp tăng 25-30% khả năng phát hiện polyp, đặc biệt là những tổn thương phẳng hoặc nằm sâu trong mô - những dạng có nguy cơ bị bỏ sót nếu chỉ sử dụng thiết bị thông thường.

Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng trong nội soi, hỗ trợ bác sỹ phân tích hình ảnh và nhận diện những tổn thương nhỏ.

Công nghệ này được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả sàng lọc và chẩn đoán, đặc biệt trong trường hợp các bất thường khó quan sát bằng mắt thường.



Các chuyên gia khuyến nghị tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ từ tuổi 45, nhằm phát hiện và loại bỏ polyp trước khi chúng tiến triển thành ung thư.

Trong trường hợp không phát hiện bất thường, lần kiểm tra tiếp theo có thể được thực hiện sau 10 năm, tùy thuộc đánh giá của bác sỹ.

Giới chuyên môn nhấn mạnh trong bối cảnh ung thư đại trực tràng đang có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và chủ động tầm soát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị mà còn cho phép loại bỏ các tổn thương tiền ung thư trước khi chúng phát triển thành khối u ác tính./.

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