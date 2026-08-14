Thảm hoa Brussels 2026 kết nối văn hóa Nhật Bản và Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, sáng sớm 13/8 (theo giờ địa phương), khoảng 100 tình nguyện viên đã có mặt tại Quảng trường lớn Brussels để thực hiện công đoạn cuối cùng của thảm hoa rộng hơn 1.300m2.

Phần lớn trong số họ đến từ một vùng nhỏ ở phía bắc tỉnh Antwerp, sát biên giới Hà Lan, nơi có truyền thống lâu đời về các cuộc thi hoa.

Ngoài các tình nguyện viên Bỉ, một số người Nhật Bản cũng đặc biệt đến Brussels để tham gia lắp đặt.

Một tình nguyện viên đến từ Loenhout cho biết các tình nguyện viên đến từ nhiều nước, nhưng phần lớn là từ Loenhout: "Chúng tôi có truyền thống về hoa trong các ngôi làng. Suốt năm, các làng thi nhau trang trí xe hoa. Đây là một cuộc cạnh tranh thực sự."

Kết quả của hàng giờ làm việc tỉ mỉ đó là phiên bản thứ 24 của Thảm hoa Brussels 2026, một trong những sự kiện hoa đường phố lớn nhất châu Âu, diễn ra hai năm một lần tại trung tâm lịch sử Brussels.

Tình nguyện viên khẩn trương lắp đặt thảm hoa giữa trưa nắng tại Quảng trường lớn Brussels. (Ảnh: Lan Anh-Duy Tùng/TTXVN)

Năm nay, chủ đề là Nhật Bản và tác phẩm trung tâm mang tên Neo Hokusai, bản diễn giải "Sóng lớn ngoài khơi Kanagawa" của danh họa Katsushika Hokusai, được dệt nên từ 750.000 bông thược dược nhiều màu sắc.

Sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 160 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Nhật Bản. Đây là lần thứ hai Nhật Bản được mời làm quốc gia danh dự, sau lần đầu tiên gây tiếng vang năm 2016.

Theo bà Nawal Ben Hamou, Ủy viên phụ trách Du lịch và các sự kiện lớn của thành phố Brussels, sự trở lại này không phải ngẫu nhiên. "Chúng tôi biết tình yêu hoa của người Nhật. Ngay khi nhận được bản phác thảo thiết kế, chúng tôi đã bị thuyết phục ngay lập tức," bà Ben Hamou cho biết.

Người được giao thiết kế bức thảm là nghệ sỹ Hiro Sugiyama, giảng viên Đại học Nghệ thuật Kyoto và người sáng lập tập thể nghệ thuật đương đại Enlightenment.

Qua tác phẩm này, ông muốn hiện đại hóa bức tranh của Hokusai. "Tôi tìm cách kết nối quá khứ và tương lai, văn hóa Nhật Bản và nghệ thuật đương đại," ông Sugiyama giải thích.

Kết quả là một bố cục giữ nguyên sức mạnh biểu tượng của ngọn sóng Hokusai, hùng tráng, cuộn dâng, áp đảo, nhưng được làm giàu thêm bằng đường nét hình học và màu sắc phẳng của nghệ thuật kỹ thuật số đương đại.

Quanh rìa thảm, hai môtíp truyền thống Nhật Bản được lồng ghép: hoa văn ichimatsu tượng trưng cho sự tiếp nối và phồn vinh, và kumiko ranma - nghề thủ công ghép gỗ tinh xảo.

Về phía ngoại giao, Đại sứ Nhật Bản tại Bỉ, Takeshi Osuga nhấn mạnh rằng tình yêu hoa là một ngôn ngữ phổ quát: "Tại Nhật Bản cũng như tại Bỉ, hoa chiếm một vị trí đặc biệt, gắn chặt vào đời sống văn hóa và xã hội của chúng ta."

Các tình nguyện viên hoàn thiện thảm hoa lấy cảm hứng từ cây hoa bia, biểu tượng di sản bia Bỉ, bên trong tòa nhà Sở Giao dịch Brussels. (Ảnh: Lan Anh-Duy Tùng/TTXVN)

Điểm mới đáng chú ý của phiên bản 2026 là sự xuất hiện của một thảm hoa thứ hai. Lần đầu tiên trong lịch sử sự kiện, tòa nhà Sở Giao dịch Brussels, cách Grand-Place chưa đầy 10 phút đi bộ, cũng được trang trí bằng một tấm thảm hoa lấy cảm hứng từ cây hoa bia, biểu tượng của di sản bia Bỉ.

Thảm hoa Bourse được thể hiện theo cách gần gũi, xanh tươi, gợi nhớ vùng đất và thủ công truyền thống Bỉ. Hai thảm hoa, hai câu chuyện nhưng vẫn giữ nguyên một hành trình liên tục giữa hai biểu tượng của thủ đô.

Thảm Hoa Brussels 2026 có thể chiêm ngưỡng miễn phí từ 13-16/8 tại Quảng trường lớn, vốn là Di sản Thế giới UNESCO từ năm 1998. Mỗi tối trong dịp này, Grand-Place còn là sân khấu của màn biểu diễn âm thanh và ánh sáng./.

​