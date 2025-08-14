Bỉ: Thảm hoa nhuộm sắc Tòa thị chính Brussel thu hút hàng chục nghìn du khách

Sáng sớm tháng 8, nắng nhẹ rọi qua những khung cửa kính cổ kính của Tòa thị chính Brussels (Bỉ), mang theo hương hoa thoang thoảng, như đánh thức cả thành phố trong giấc mơ màu sắc.

Lễ hội Hoa Brussels 2025 đã trở lại với chủ đề “Nơi hoa dệt gấm thêu hoa”, kéo dài từ ngày 13 - 17/8, dự kiến thu hút từ 15.000 đến 20.000 du khách.



Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tòa nhà tráng lệ giữa Quảng trường Lớn như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, biến từng hành lang, phòng họp và sảnh chính thành một khu vườn nghệ thuật sống động, nơi hoa, ánh sáng và ý tưởng sáng tạo cùng nhau kể những câu chuyện mê hoặc về thời trang và thiết kế dệt may, lĩnh vực mà Bỉ vốn nổi tiếng khắp thế giới.



Từng hành lang gỗ theo lối kiến trúc Gothic, những phòng khách ốp gỗ sang trọng và các phòng trưng bày cổ kính nay đều trở thành tác phẩm nghệ thuật.

Hơn 100.000 bông hoa được chọn lựa tỉ mỉ, kết hợp với các tấm lụa, dải ruy băng và những kết cấu thực vật uốn lượn, ôm lấy từng đường gờ trang trí tinh xảo.

Thảm hoa rực rỡ trải dài trên sàn, cột tròn được quấn lụa hoa mềm mại, các góc phòng như được thổi hồn bởi thiên nhiên, mang đến trải nghiệm vừa thị giác vừa cảm xúc cho bất kỳ ai bước chân vào.



Du khách được dẫn qua 15 căn phòng lịch sử với kiến trúc đặc sắc, chiêm ngưỡng các tác phẩm cắm hoa độc đáo do hơn 30 nghệ nhân đến từ Bỉ và nhiều quốc gia thực hiện.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một trải nghiệm, và một minh chứng cho sự hòa quyện giữa kỹ thuật và sáng tạo. Sự kiện không chỉ là một lễ hội hoa, mà còn là hành trình tìm về lịch sử, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong từng bông hoa, từng tấm ren, từng dải lụa mềm mại.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels, bà Delphine Houba, Chủ tịch Hiệp hội Thảm hoa Brussels và Phó Thị trưởng phụ trách văn hóa – du lịch, cho biết: “Bỉ từ lâu nổi tiếng về dệt may và những tấm thảm thêu tinh xảo. Lễ hội Hoa không chỉ mang đến vẻ đẹp của hoa, mà còn gợi nhớ đến lịch sử và tài nghệ của người Bỉ. Một phần hoa được trồng tại Bỉ, phần còn lại nhập khẩu, tất cả đều nhằm tôn vinh vẻ đẹp cổ kính của Tòa thị chính thông qua đôi tay tài hoa của các nghệ nhân.”



Lễ hội hoa là kết quả hợp tác giữa “Thảm hoa Brussels” và “Floraliën”, được tổ chức 2 năm/lần, xen kẽ với sự kiện “Thảm hoa trên Quảng trường Lớn”.

Mỗi kỳ tổ chức, Tòa thị chính Brussels lại trở thành con đường dạo chơi rực rỡ: từ sảnh chính, hành lang cho đến các phòng tiếp tân và phòng họp, tất cả đều khoác lên mình tấm áo mới của hoa, lụa và hương.



Điểm nhấn của Lễ hội Hoa năm nay là sự giao thoa giữa hoa và thời trang. Mỗi góc phòng như một bức tranh sống, nơi kỹ thuật cắm hoa tinh xảo hòa cùng cảm hứng từ chất liệu, màu sắc và hình khối của trang phục.

Khách tham quan được bước vào thế giới mà thiên nhiên và sáng tạo con người cùng nhau dệt nên những khoảnh khắc kỳ diệu.



Nghệ nhân Max Hurtaud, người Bỉ, chia sẻ đây là lần thứ tư anh tham gia Lễ hội Hoa. Tác phẩm của anh trang trí phòng hôn lễ, lấy cảm hứng từ những tấm ren nổi tiếng ở Brussels và Bruges.

Hoa và lá cây được tạo hình tinh tế thành những tấm ren, vươn ra khỏi lớp vải tuyn để khoe sắc, khiến căn phòng trở nên vừa lãng mạn vừa đầy sức sống.



Còn nghệ nhân Ghion Joelle lại biến hai chiếc váy thành tác phẩm hoa sống động: một chiếc dành cho ban ngày với ánh sáng rực rỡ, sử dụng các loài hoa bất tử với gam màu ấm như gỉ sét, vàng, cam; chiếc còn lại cho ban đêm, đính lông công và những bông craspedia nhỏ lấp lánh, như những vì sao giữa không gian tối, kết hợp vài cành lan điểm chân váy.

Ý tưởng của nghệ nhân là sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ngày và đêm, tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo cho người xem.



Tại “La salle des États de Brabant", một trong những phòng lịch sử quan trọng nhất của Tòa thị chính, nghệ nhân Alain Vanden Berder giới thiệu tác phẩm “Sau đám cưới.”

Trước đây, căn phòng từng là nơi hội họp của các đại biểu công quốc Brabant, vùng lịch sử quan trọng trong Bỉ. Alain muốn tạo sự cân bằng với những bức thảm mô tả cảnh chiến tranh: cô dâu ném váy cưới vào thiên nhiên, và thiên nhiên lập tức hồi sinh, bao trùm mọi thứ bằng sức sống mãnh liệt. Tác phẩm như nhắc nhở rằng, thiên nhiên luôn có sức mạnh vô biên và diệu kỳ.



Căn phòng Gothic tráng lệ được thổi hồn bởi Damien Overputte, nghệ nhân nổi tiếng với phong cách giàu tính đồ họa và niềm đam mê cây nhiệt đới. Tác phẩm của anh phóng khoáng, tràn đầy năng lượng, biến không gian cổ kính thành một khu vườn kỳ ảo, nơi hoa và sáng tạo giao hòa.



Không gian Lễ hội Hoa năm nay khiến du khách ngỡ ngàng. Bà Mathys Nadine, một khách tham quan, chia sẻ: “Mỗi nghệ nhân mang đến một phong cách riêng, nhưng tất cả đều dồn hết tâm huyết vào từng chi tiết. Mỗi căn phòng là một câu chuyện, một trải nghiệm cảm xúc sâu sắc.”



Sự kiện còn là dịp để quảng bá văn hóa, lịch sử và sáng tạo của Bỉ ra với thế giới. Hơn 100.000 bông hoa, hơn 30 nghệ nhân, 15 căn phòng với kiến trúc đặc sắc, tất cả hòa quyện tạo nên một lễ hội thị giác và cảm xúc độc đáo, khiến Lễ hội Hoa không chỉ là sự kiện thưởng lãm mà còn là điểm đến văn hóa không thể bỏ qua.



Lễ hội hoa 2025 - “Nơi hoa dệt gấm thêu hoa” – là lời nhắc về vẻ đẹp của sự sáng tạo không biên giới, nơi hoa và con người cùng nhau vẽ nên những khoảnh khắc đáng nhớ giữa lòng thủ đô châu Âu./.

