Khai mạc Miss World tại Quảng Ninh: Tôn vinh vẻ đẹp di sản và kết nối quốc tế

Tối 12/8, tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy), tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổ chức Miss World và Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Lễ khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh-Việt Nam,” chính thức khởi động hành trình Cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 năm 2026.

Sự kiện thu hút hơn 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự. Đêm khai mạc ghi dấu ấn với sự xuất hiện của 111 thí sinh đại diện cho 111 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nội dung đêm khai mạc diễn ra ấn tượng, mở đầu bằng tiết mục "Hello Vietnam" và màn diễu hành, trình diễn bộ sưu tập áo dài "Tinh hoa lụa Việt" (do Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam thực hiện) của 111 thí sinh cùng những chiếc nón lá vẽ tay tái hiện hình ảnh di sản Quảng Ninh.

Đêm hội tiếp nối với chương trình nghệ thuật 2 phần mang chủ đề "Welcome Miss World to Quảng Ninh-Việt Nam" và "Sound of Beauty," quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các phần đồng diễn sôi động của dàn thí sinh Miss World trên nền nhạc "Khúc Samba nơi Rồng Hạ," "Hall of Fame."

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Miss World - cuộc thi sắc đẹp có uy tín và sức lan tỏa lớn trên thế giới, cũng là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 75 năm hình thành cuộc thi. Việc Quảng Ninh được lựa chọn tổ chức chương trình khai mạc không chỉ là niềm vinh dự mà còn thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực tổ chức sự kiện, môi trường phát triển và vị thế ngày càng được khẳng định của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết những năm qua Quảng Ninh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số; 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,11%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.402 USD.

Tỉnh đang xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức bảo đảm các hoạt động diễn ra chu đáo, chuyên nghiệp và an toàn.

Đêm khai mạc đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng đậm nét đối với khán giả cũng như các thí sinh. Đông đảo du khách và người dân địa phương bày tỏ sự tự hào, hào hứng trước quy mô hoành tráng, sự đón tiếp nồng hậu và không khí lễ hội sôi động.

Chia sẻ trong chương trình, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng nhiều thí sinh quốc tế bày tỏ sự xúc động, hào hứng trước vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cùng sự đón tiếp ấm áp, mến khách của con người Quảng Ninh ngay trong những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam.

Sau chặng mở đầu tại Quảng Ninh (từ ngày 8 đến 12/8) với các hoạt động trải nghiệm, quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử, hành trình Cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ tiếp tục di chuyển qua các vùng miền di sản của Việt Nam bao gồm Hải Phòng (tại Khu nghỉ dưỡng Dream Dragon Resort) và Khánh Hòa (Nha Trang) trước khi bước vào đêm Chung kết./.

Sân chơi nhan sắc quốc tế Miss World 2026 mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Lần đầu đăng cai tại Việt Nam, sân chơi nhan sắc quốc tế Miss World 2026 đã mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa, cộng đồng và điểm đến, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.