Giai điệu Jazz kết nối Hà Nội với thế giới

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 tại Thủ đô.

Đó là thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết tại buổi họp báo Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 tổ chức chiều 12/8.

Với sự hội tụ của nhiều nghệ sỹ, ban nhạc uy tín như: Nguyên Lê và những người bạn; Sauteed Grabba và David Carlos Valdez & Friends đến từ Hoa Kỳ; JSFA Band của Hàn Quốc; Senri Band của Nhật Bản, cùng những gương mặt tiêu biểu của Jazz Việt Nam như Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Quyền Thiện Đắc..., Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới Jazz giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết Ban tổ chức mong muốn đưa Hanoi Jazztival trở thành một Liên hoan Jazz quốc tế thường niên, kiến tạo một thương hiệu văn hóa của Hà Nội, có tiếng vang trong khu vực và vươn tầm thế giới.

Đây là minh chứng cụ thể cho cam kết của thành phố trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa và làm sáng hơn nữa danh hiệu Hà Nội-Thành phố Sáng tạo do UNESCO trao tặng. Hanoi Jazztival 2026 cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế mà Hà Nội đang xây dựng, song hành cùng Festival Thăng Long-Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Trong ngày 17/9, liên hoan mở đầu với triển lãm “Jazz & Phố”, chương trình “Woman in Jazz” và Lễ khởi động “Thanh âm Jazz Hà Nội,” kết hợp nghi thức khai mạc với đêm biểu diễn của các nghệ sỹ Jazz trong nước và quốc tế.

Ngày 18/9, các hoạt động đối thoại và kết nối tiếp tục với tọa đàm quốc tế “Hà Nội và nhạc Jazz,” workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống,” chương trình Jam Jazz Session, đêm diễn “Jazz không biên giới” và các đêm Jazz tại câu lạc bộ.

Ngày 19/9, liên hoan khép lại với Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại Nhà Bát Giác.

Hanoi Jazztival 2026 hướng tới hình thành bản sắc riêng cho “Jazz Việt,” đưa Jazz đến gần hơn với công chúng và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa nghệ sỹ Việt Nam với cộng đồng Jazz quốc tế./.

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