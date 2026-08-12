Phim truyền hình 'Phù sa': Bức tranh đời sống chân thực nơi sông nước miền Tây

Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, bộ phim “Phù sa” do Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất sẽ ra mắt khán giả trong tháng Tám này.

Không chỉ mở ra một không gian mới mẻ, "Phù sa" còn chạm tới những vấn đề rất gần với đời sống hôm nay: Sạt lở, đất đai, sinh kế, sự dịch chuyển của người trẻ và câu hỏi làm thế nào để một vùng quê có thể phát triển mà không đánh mất chính mình.

Câu chuyện bắt đầu tại xóm Bình Hòa ven sông Tiền, nơi những vụ sạt lở liên tiếp khiến nhà cửa, vườn tược đứng trước nguy cơ biến mất. Người dân hoang mang, những lời đồn về đất đai mất giá xuất hiện, cò đất lảng vảng và ngày càng nhiều gia đình nghĩ tới chuyện bán đất, rời quê.

Đúng lúc ấy, Phù Sa (diễn viên Trúc Mây) từ thành phố trở về mang theo một kế hoạch đầy tham vọng: Nâng giá trị cây ca cao, tạo ra sản phẩm của Bình Hòa và từ đó mở thêm sinh kế cho người dân.

Thông minh, nhanh nhạy và nhiều năng lượng, Phù Sa tin rằng nếu ở chính quê hương mình có thể làm ra tiền, người trẻ sẽ có lý do để ở lại. Nhưng khát vọng ấy nhanh chóng va phải Chơn (diễn viên Lê Minh Thành) – anh thợ máy ít nói, cộc tính và luôn ám ảnh bởi những bất thường trên dòng sông. Phù Sa nhìn thấy cơ hội phát triển, còn Chơn lại liên tục đặt câu hỏi về những vết nứt, những đoạn bờ bị khoét sâu và nguyên nhân thực sự phía sau các vụ sạt lở. Hai người cùng muốn giữ Bình Hòa, nhưng lại chọn hai con đường gần như đối nghịch.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội, góp phần tạo nên một Bình Hòa đông đúc, nhiều cá tính và giàu hơi thở miền Tây. (Ảnh: VTV)

Giữa lúc xóm làng chao đảo, Nghiệm (diễn viên Huỳnh Anh) trở về với dáng vẻ thành đạt, lịch thiệp, hào phóng và sẵn sàng hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn. Anh nhanh chóng trở thành người được cả xóm tin tưởng. Đặc biệt, Nghiệm còn nhìn thấy tiềm năng trong kế hoạch của Phù Sa và sẵn sàng giúp cô biến ý tưởng thành hiện thực.

Theo đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Phương Điền, bộ phim không đặt câu chuyện ở việc con người phải giữ đất bằng mọi giá, mà đặt ra câu hỏi lớn hơn: Một vùng quê cần thay đổi như thế nào để người dân có thể sống được trên chính mảnh đất của mình?

Để tạo nên một Bình Hòa mang đậm hơi thở miền Tây, bộ phim “Phù sa” được đầu tư thực hiện tại nhiều tỉnh, thành như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp...

Êkip lựa chọn nhiều không gian đặc trưng của vùng sông nước, từ những xóm nhỏ ven sông, vườn cây, bến nước để tạo nên một bức tranh miền Tây vừa chân thực, gần gũi, vừa có chiều sâu về đời sống.

Bộ phim lên sóng VTV1 lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần./.

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