LifeWear Thu/Đông 2026: Mặc đẹp theo nhịp sống, không theo khuôn mẫu

Từ áo khoác đa năng, fleece, trang phục nỉ đến những thiết kế đồ mặc nhà có thể “từ nhà ra phố,” bộ sưu tập LifeWear Thu/Đông 2026 của UNIQLO cho thấy xu hướng thời trang mùa lạnh đang dịch chuyển về sự linh hoạt, tiện dụng nhưng vẫn chú trọng phom dáng và tính thẩm mỹ.

Trong nhịp sống đô thị ngày càng linh hoạt, ranh giới giữa trang phục công sở, dạo phố, du lịch và nghỉ ngơi đang dần được thu hẹp. Xu hướng Thu/Đông 2026 vì thế không tập trung vào những kiểu dáng mang tính thời điểm, mà hướng tới những món đồ có thể thích ứng với nhiều hoàn cảnh, đồng thời tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.

Tinh thần này được thể hiện trong bộ sưu tập LifeWear Thu/Đông 2026 với các nhóm sản phẩm xoay quanh tủ đồ đô thị đa dụng. Các thiết kế cơ bản được làm mới thông qua phom dáng, chất liệu và cách kết hợp nhiều lớp, giúp trang phục dễ dàng chuyển đổi giữa các hoạt động trong ngày.

Nhóm áo khoác ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tủ đồ mùa lạnh. Dòng Casual Outer (Áo khoác thường ngày) đưa vào nhiều phom dáng, trong đó có MA-1 Blouson với thiết kế dáng lửng, đường nét bo tròn hiện đại. Trong khi đó, Pufftech Parka (áo khoác phao Pufftech) được phát triển theo hướng nhẹ, giữ ấm và có khả năng gấp gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị hoặc những chuyến đi mùa lạnh. Dòng Seamless Down (áo phao không đường may) tiếp tục theo đuổi phom dáng tối giản, nhấn mạnh sự nhẹ nhàng và thoải mái.

Một số mẫu trong bộ sưu tập Thu Đông 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các chất liệu giữ ấm cũng được khai thác theo hướng linh hoạt hơn. Fleece (vải nỉ) vốn quen thuộc với trang phục ngoài trời, nay được đưa vào nhiều kiểu dáng dành cho đời sống thường nhật như áo khoác kéo khóa, cardigan fleece lót lông hay áo khoác chần bông phối fleece. Cách sử dụng này cho thấy xu hướng functional fashion (thời trang ứng dụng), khi tính năng của trang phục không còn tách biệt với yếu tố thời trang.

Trang phục nỉ cũng được nâng cấp về cấu trúc và bề mặt. Những mẫu sweatshirt có bề mặt mềm, đầy đặn hơn và khả năng giữ phom tốt, trong đó hoodie kéo khóa với cấu trúc mũ 3D tạo điểm nhấn cho phong cách thường nhật. Ở nhóm dệt kim, các dòng len được lựa chọn mang đến cảm giác mềm mại, trong khi các sắc đỏ, xanh và nâu tạo thêm chiều sâu cho bảng màu mùa lạnh.

Một thay đổi đáng chú ý khác của bộ sưu tập nằm ở tỷ lệ và phom quần. Bên cạnh những dáng quen thuộc, UNIQLO đưa vào mùa Thu/Đông 2026 các kiểu Barrel (thùng) có đường ống cong, Culottes (quần ống rộng lửng), Slim Straight Jeans (quần jeans ống đứng dáng ôm) và High-Rise Wide Jeans (quần jeans ống rộng cạp cao). Sự đa dạng về độ rộng, chiều dài và tỷ lệ giúp người mặc có thêm lựa chọn khi phối lớp trang phục, đồng thời phản ánh xu hướng đề cao silhouette tự nhiên và thoải mái.

Bộ sưu tập cũng mở rộng khái niệm về trang phục thường ngày với bộ sưu tập đồ mặc nhà và đồ lót nữ do Giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller phát triển. Lấy cảm hứng từ tinh thần Effortless Charm (sức hút tự nhiên), các thiết kế sử dụng chất liệu bông mềm, kết hợp áo khoác len cài cúc cùng quần ống rộng thành những set đồ đồng bộ. Cách tiếp cận này tiếp tục làm mờ ranh giới giữa đồ mặc nhà và trang phục xuống phố, khi sự thoải mái trở thành một phần của phong cách cá nhân.

Bộ sưu tập đề cao tính ứng dụng linh hoạt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Song song với các thiết kế theo mùa, UNIQLO tiếp tục duy trì những dòng sản phẩm thiết yếu khác hướng tới một tủ đồ có khả năng kết hợp xuyên suốt các hoạt động từ công sở, vận động đến nghỉ ngơi.

Có thể thấy, LifeWear Thu/Đông 2026 không đặt trọng tâm vào một xu hướng hình thức duy nhất mà phản ánh rõ sự thay đổi trong nhu cầu mặc đẹp hiện nay: trang phục cần phù hợp với nhiều hoàn cảnh, dễ phối, dễ chuyển đổi và đủ thoải mái để đồng hành cùng nhịp sống đô thị. Từ áo khoác, fleece, nỉ đến đồ mặc nhà, thời trang mùa lạnh đang tiến gần hơn tới một tủ đồ linh hoạt, nơi công năng và thẩm mỹ không còn là hai lựa chọn đối lập./.

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