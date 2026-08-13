Miss World 2026: 111 thí sinh diện áo dài, mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới

Từ tà áo dài Việt Nam truyền thống đến Vịnh Hạ Long, đêm khai mạc Miss World 2026 đã mở đầu hành trình cùng các thí sinh đưa những hình ảnh đẹp của văn hóa, di sản đất nước đến với khán giả quốc tế.

Đêm khai mạc Miss World lần thứ 73 vừa diễn ra tại Quảng Ninh tối qua (12/8) không chỉ mở màn cho hành trình gần một tháng của hơn 100 thí sinh tại Việt Nam, mà còn tạo nên một “sân khấu văn hóa” đặc biệt, nơi những biểu tượng của Việt Nam được giới thiệu trực tiếp tới các đại diện đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Diễn ra tại Quảng trường biển Hạ Long Marina với khoảng 10.000 khán giả, chương trình mang chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam,” mở đầu hành trình của cuộc thi tại ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện của 111 thí sinh trong bộ sưu tập áo dài Tinh hoa lụa Việt của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Tên từng quốc gia và vùng lãnh thổ được xướng lên khi các người đẹp bước ra sân khấu trong tà áo dài Việt Nam, tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng về sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa.

Vừa là trang phục trình diễn, áo dài trong sự kiện được lựa chọn vừa như một phương tiện kể câu chuyện về văn hóa Việt. Chất liệu lụa, kỹ thuật may mặc và dáng áo truyền thống cùng xuất hiện trong một không gian có sự hiện diện của hàng trăm đại diện quốc tế, qua đó đưa một biểu tượng văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cùng với áo dài là những chiếc nón lá được vẽ thủ công, giới thiệu các hình ảnh đặc trưng của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử cùng những nét văn hóa của vùng đất di sản. Đây là món quà địa phương dành tặng các thí sinh trong thời gian lưu lại Quảng Ninh.

Sự kết hợp giữa áo dài, nón lá và không gian Vịnh Hạ Long vì thế tạo thành một “bức tranh” tương đối trọn vẹn về hình ảnh Việt Nam: từ trang phục truyền thống, nghề thủ công đến cảnh quan và di sản văn hóa, thiên nhiên.

Đáng chú ý, việc đưa những biểu tượng này vào một sự kiện có sức lan tỏa quốc tế cho thấy cách quảng bá điểm đến đang ngày càng được mở rộng. Thay vì chỉ giới thiệu một danh thắng bằng hình ảnh, các thí sinh được trực tiếp trải nghiệm, ghi nhớ và chia sẻ những câu chuyện về điểm đến trong hành trình của mình.

Quảng Ninh được lựa chọn là điểm khởi đầu của Miss World 2026 với lợi thế sở hữu Vịnh Hạ Long và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - những giá trị đã được UNESCO ghi danh.

Mỗi tà áo dài, chiếc nón lá trở thành một phần câu chuyện Việt Nam được đưa ra thế giới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Từ đây, hành trình của cuộc thi tiếp tục tới Hải Phòng và Khánh Hòa, tạo nên một tuyến trải nghiệm kết nối cảnh quan, di sản, văn hóa và đời sống đương đại ở các vùng đất khác nhau của Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ mong muốn các thí sinh và khách quốc tế có những trải nghiệm đáng nhớ về thiên nhiên, văn hóa, con người địa phương, từ đó trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh và Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Với hơn 100 trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, hành trình Miss World không chỉ diễn ra trên sân khấu mà còn mở rộng tới các điểm đến, không gian văn hóa và cộng đồng địa phương.

Mỗi trải nghiệm thực tế của các người đẹp có thể trở thành một câu chuyện được kể lại qua mạng xã hội, truyền thông và các kênh cá nhân của những người tham gia.

Mỗi thí sinh của cuộc thi có thể trở thành một "đại sứ văn hóa" của Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc thi kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển. Bên cạnh yếu tố sắc đẹp, cuộc thi duy trì thông điệp “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả,” khuyến khích các hoạt động cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Trong hành trình tại Việt Nam, yếu tố này được kết hợp với việc giới thiệu văn hóa và điểm đến. Quảng Ninh mở đầu bằng không gian di sản và cảnh quan biển; Hải Phòng và Khánh Hòa tiếp tục bổ sung những lát cắt khác về văn hóa, thiên nhiên và đời sống Việt Nam trước khi các thí sinh bước vào những phần thi quan trọng, và đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9.

Từ một cuộc thi sắc đẹp, Miss World 2026 đang được mở rộng thành một hành trình khám phá Việt Nam. Và trong hành trình ấy, mỗi tà áo dài, chiếc nón lá, di sản và điểm đến không chỉ là phông nền cho cuộc thi, mà trở thành một phần câu chuyện Việt Nam được đưa ra thế giới.

﻿ Các thí sinh trong trang phục dạ hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chủ tịch Miss World trở lại Việt Nam, trao quà cho trẻ em và phụ nữ khó khăn Sự hiện diện của bà Julia Morley vừa thể hiện tinh thần “Beauty With A Purpose” mà tổ chức Miss World theo đuổi, vừa góp phần lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.