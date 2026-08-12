Thưởng thức các kiệt tác cổ điển cùng hơn 100 nghệ sỹ, nhạc công châu Á

Tối 12/8, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á (Asian Youth Orchestra, AYO) với hơn 100 nghệ sỹ tài năng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã có buổi biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.

Khán giả được thưởng thức không khí lễ hội trong “Khúc tùy hứng Italy - Capriccio Italien” của nhà soạn nhạc Tchaikovsky; trải nghiệm những thử thách kỹ thuật bậc thầy với bản Concerto số 3 cho piano và dàn nhạc giọng đô trưởng, op.26 (Piano Concerto No.3) của tác giả Prokofiev. Chương trình khép lại với bản Giao hưởng số 5 cung rê thứ, op.47 (Symphony No.5) của nhà soạn nhạc Dmitri Shostakovich - một kiệt tác giao hưởng của thế kỷ XX,

Chương trình có sự dẫn dắt của nhạc trưởng khách mời John Axelrod và Chỉ huy chính Joseph Bastian, cùng hai nghệ sỹ độc tấu piano Anna Tsybuleva và Lingfei Stephan Xie.

Nhạc trưởng Joseph Bastian bày tỏ sự vui mừng khi có dịp biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc “Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á trình diễn các kiệt tác cổ điển.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Nhà hát này là một công trình tuyệt mỹ. Cũng như mọi chuyến lưu diễn khác cùng AYO, chúng tôi lại được khám phá những địa điểm mới, những phòng hòa nhạc mới và tất nhiên là cả những khán giả mới. Hành trình này luôn mang lại những khám phá mới mẻ và đầy phấn khích, bởi chúng tôi mang âm nhạc đến để gắn kết mọi người,” nhạc trưởng chia sẻ.

Ông luôn cảm thấy ấn tượng trước trình độ chung của các nhạc công trẻ châu Á nói chung và nhạc công Việt Nam nói riêng. Là người Pháp, ông biết đến Việt Nam trong câu chuyện về xứ thuộc địa, nhưng đến khi hoạt động nghệ thuật, được gặp gỡ nhiều nhạc công trẻ của Việt Nam, ông luôn ngạc nhiên trước chất lượng biểu diễn rất cao của họ.

“Tôi nhận thấy mỗi thế hệ nhạc công trẻ đều tiến bộ hơn thế hệ trước. Đó thực sự là một ấn tượng rất tích cực mà tôi có được về Việt Nam,” nhạc trưởng nói.

Nhạc trưởng khách mời John Axelrod. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong dàn nhạc AYO, mỗi thành viên đều là những cá nhân xuất sắc với trình độ chuyên môn rất cao, nhưng tất cả phải nỗ lực để cùng chơi một tác phẩm dù là của Tchaikovsky, Wagner, Sibelius, Shostakovich hay bất kỳ nhà soạn nhạc nào khác. Họ phải tìm ra một ngôn ngữ âm nhạc chung.

“Đó chính là thông điệp về niềm hy vọng và hòa bình mà tôi cũng như dàn nhạc muốn gửi gắm: Qua âm nhạc, chúng tôi tìm thấy một ngôn ngữ chung để lan tỏa tới toàn thế giới,” nhạc trưởng Joseph Bastian bày tỏ.

Các nghệ sỹ sẽ có thêm một buổi diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 13/8./.

Khánh thành Nhà hát Hồ Gươm: Điểm nhấn kiến trúc, văn hóa Thủ đô Nhà hát sẽ thành tâm điểm kết nối với các công trình văn hóa, di tích lịch sử, cảnh quan kiến trúc đang hiện hữu của Thủ đô văn hiến, tạo thành quần thể văn hóa nghệ thuật, giải trí quanh Hồ Gươm.

Điểm đặc biệt của Dàn nhạc AYO là mô hình đào tạo kết hợp biểu diễn và giao lưu quốc tế. Mỗi mùa Hè, các thành viên trải qua 6 tuần hoạt động, với 3 tuần đầu tập luyện tại Hongkong (Trung Quốc), sau đó là chuyến lưu diễn hòa nhạc quốc tế kéo dài ba tuần cùng các nhạc trưởng và nghệ sỹ độc tấu nổi tiếng. Đây là cơ hội để các nghệ sỹ trẻ không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn được trải nghiệm môi trường làm việc đa văn hóa. Đặc biệt, trong cộng đồng nghệ sỹ của AYO có sự tham gia của các nhạc công trẻ Việt Nam. Sự hiện diện này góp phần tạo nên cầu nối trực tiếp giữa các tài năng âm nhạc Việt Nam với cộng đồng nghệ sỹ trẻ trong khu vực, mở ra cơ hội để các nghệ sĩ trẻ Việt Nam giao lưu, học hỏi và phát triển trong môi trường nghệ thuật quốc tế. Kể từ buổi biểu diễn ra mắt năm 1990, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á đã thực hiện hơn 400 buổi hòa nhạc phục vụ hơn một triệu khán giả tại nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ và Australia. Dàn nhạc còn biểu diễn tại nhiều địa điểm danh tiếng trên thế giới như Nhà Trắng, Liên hợp quốc, Nhà hát Opera Sydney, Hollywood Bowl…