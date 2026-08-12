Xúc động chuyện về các chiến sỹ công an tại trưng bày "Tâm son, chí thép"

Chiến sỹ Trần Bình (Trần Văn Tích) là câu chuyện tiêu biểu về chiến sỹ công an nhân dân thời đầu, được tái hiện bởi đội ngũ diễn viên trẻ và Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: PV)

Trưng bày chuyên đề "Tâm son, chí thép" về sự ra đời của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam vừa được khai mạc ngày 12/8 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026).

Trưng bày "Tâm son, chí thép" mang đến dòng chảy lịch sử về sự ra đời và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, với điểm nhấn là câu chuyện về những tấm gương các chiến sỹ tiêu biểu như Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trần Bình (Trần Văn Tích), Đại tướng Công an Nhân dân đầu tiên Mai Chí Thọ, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, Tư lệnh đầu tiên của lực lượng công an nhân dân vũ trang Phan Trọng Tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Huynh - nguyên Phó Tổng cục trưởng Thường trực Tổng cục An ninh, Điệp báo viên tài ba Nguyễn Đức Minh...

Một số câu chuyện tiêu biểu được kể tại trưng bày. (Ảnh: PV)

Điểm chung của những chiến sỹ kể trên không chỉ là tài năng và khả năng dẫn dắt, được công nhận bằng những cấp bậc cao trong hàng ngũ lãnh đạo, hoặc đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng truyền thống, bản lĩnh kiên cường của ngành, mà còn từng là những người tù bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò.

Khách mời và du khách ghé trưng bày vào ngày khai mạc 12/8 còn được trải nghiệm hoạt cảnh "Trần Bình: Khí phách người chiến sỹ công an trẻ tuổi." Năm 18 tuổi, thanh niên Trần Văn Tích tình nguyện gia nhập lực lượng công an tại Hà Nội, sau đó bị bắt tạm giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

Dù phải đối mặt với đòn roi tra tấn và bản án tử hình, anh vẫn không nao núng và khuất phục. Hoạt cảnh tái hiện phần nào biến cố khi đồng chí Trần Văn Tích ra pháp trường vẫn giữ vững niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng, đồng thời làm nổi bật tình đồng chí, đồng đội, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Du khách lưu trữ thông tin từ trưng bày "Tâm son, chí thép." (Ảnh: PV)

Nối tiếp truyền thống đó là những thành tựu của lực lượng Công an Nhân dân ngày nay trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự, an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn và sự chủ động khi tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

Thông qua trưng bày, Ban Quản lý di tích mong muốn lan tỏa những câu chuyện có sức nặng, tinh thần cống hiến và hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân, đồng thời thể hiện lòng tri ân, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay.

Trưng bày kéo dài đến hết năm, ngày 30/12/2026 tại địa chỉ số 1 Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội./.

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