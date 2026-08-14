Các chỉ tiêu về xã hội đến năm 2030, năm 2035 và năm 2045

Việt Nam đặt mục tiêu quy mô dân số giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 105,4 triệu người; giai đoạn 2031-2035, đạt khoảng 108,3 triệu người và giai đoạn 2036-2045, đạt khoảng 112,9 triệu người.

Chương trình hành động số 33-Ctr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đề ra chỉ tiêu cụ thể về xã hội.

Việt Nam đặt mục tiêu quy mô dân số (đến cuối kỳ) giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 105,4 triệu người; giai đoạn 2031-2035, đạt khoảng 108,3 triệu người và giai đoạn 2036-2045, đạt khoảng 112,9 triệu người.

Tỷ lệ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ (STEM) trên tổng số sinh viên giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 35%, giai đoạn 2031-2035 đạt khoảng 40% và giai đoạn 2036-2045 đạt 40-45%.../.