Hơn 300 thí sinh điểm thi THTP chuyên Tuyên Quang bắt đầu làm bài thi lại

Sáng nay, 14/8, các thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ bắt đầu làm bài thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Tổng số thí sinh tại điểm thi này là 328 em. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục chiều qua đã có 323 em đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,48%.

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8 là 5 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,52%. Trong đó, có 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học. Tại Kỳ thi tổ chức ngày 11 và 12/6/2026, hai thí sinh này dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15/8. Ba thí sinh còn lại do bận việc cá nhân nên chưa về kịp đến làm thủ tục, dự kiến sẽ đến sớm để làm thủ tục dự thi trong buổi sáng nay.

Trước đó, vụ gian lận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tổ chức ngày 11 và 12/7 đã gây chấn động cả nước. Vụ việc bị phanh phui bắt đầu từ nghi vấn kết quả thi môn Toán cao bất thường của các thí sinh điểm thi này.

Theo kết luận của cơ quan công an, giáo viên đã vào tận phòng thi nhắc bài cho thí sinh và đi lần lượt tất cả 15 phòng thi tại điểm thi. Điều này đã khiến cho cả các thí sinh thi bằng thực lực cũng rơi vào thụ động. Kết quả thi của tất cả các thí sinh vì thế không đảm bảo tính chính xác, quá trình tổ chức thi không đảm bảo khách quan, công bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định huỷ kết quả thi ngày 11 và 12/7 của toàn bộ thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông Tuyên Quang đồng thời tổ chức thi lại.

Lịch thi cụ thể như sau:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc hủy kết quả thi nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh trên cả nước khi kết quả thi tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là chưa khách quan, trung thực. Việc thi lại cũng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh trung thực tại điểm thi này, các em sẽ có kết quả thi bằng thực lực để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm với cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi trong đợt thi ngày 11 và 12/7. Khi có kết luận của cơ quan điều tra về việc vi phạm quy chế của thí sinh trong đợt thi này, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm, thậm chí có thể hủy kết quả xét tốt nghiệp, hủy kết quả xét tuyển đại học.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có kết quả thi lại, thí sinh không được đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển theo điểm thi mới. Các em sẽ được xét tuyển đại học theo đúng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển trong đợt 1./.

Toàn cảnh vụ sai phạm điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang Sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể ban Coi thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng.