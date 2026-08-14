Tây Ninh: Tạo nền tảng thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Tây Ninh tiếp tục củng cố thế trận biên phòng toàn dân bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tạo nền tảng từ cơ sở

Xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là yếu tố quyết định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, gần dân, bám địa bàn, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin; góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Hoàng Như Nam (Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị đóng quân tại xã Hòa Hội, quản lý gần 23km đường biên giới qua địa bàn hai xã Phước Vinh và Hòa Hội; trong đó hơn 9km biên giới trên sông và hơn 13km biên giới trên bộ.

Địa bàn phụ trách tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, vượt biên. Khu vực có hơn 37.000 người dân sinh sống, thuộc 9 dân tộc.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (Tây Ninh) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ biên giới. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Để giữ vững địa bàn, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tham gia bảo vệ biên giới.

Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu thường xuyên triển khai kế hoạch tăng cường đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép, tuyên truyền bằng loa phát thanh, khẩu hiệu lưu động.

Cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đến từng hộ dân phát tờ rơi, hướng dẫn sử dụng hòm thư ẩn danh để cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm; qua đó, nâng cao cảnh giác, phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên giới.

Tại xã Đông Thành, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây quản lý hơn 11km biên giới, từ mốc 189+311 m đến mốc 194. Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây nêu rõ đơn vị xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là sức mạnh nội sinh, nền tảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về biên giới được triển khai thường xuyên, phù hợp từng địa bàn, đối tượng.

Cùng với tuyên truyền, các đơn vị phân công đảng viên phụ trách hộ dân, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp. Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã phân công 12 đảng viên phụ trách 36 hộ và 13 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp. Qua bám dân, bám địa bàn, cán bộ, chiến sỹ kịp thời nắm tâm tư, tham mưu giải quyết vấn đề từ cơ sở, trở thành cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Từ thực tiễn xây dựng các điểm dân cư ổn định, hiệu quả của việc gắn chăm lo đời sống với xây dựng thế trận lòng dân được thể hiện rõ hơn. Anh Đồng Huy Nghề (ngụ ấp 61, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ từ khi được địa phương và bộ đội hỗ trợ xây dựng nhà ở, có điện, nước và đường giao thông thuận lợi, gia đình anh yên tâm ổn định cuộc sống. Người dân trong khu vực thường xuyên nhắc nhau chấp hành pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh, trật tự.

Từ những khu dân cư ổn định, người dân trở thành những “cột mốc sống” giữa thời bình. Họ vừa lao động sản xuất, vừa cung cấp thông tin, phối hợp với dân quân và Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật.

Anh Dư Thanh Việt (chốt trưởng Chốt chiến đấu Dân quân thường trực ấp 61, xã Bình Thành) cho biết, từ khi điểm dân cư liền kề chốt dân quân được hình thành, sự phối hợp giữa lực lượng dân quân và nhân dân ngày càng chặt chẽ.

Người dân không chỉ yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới, kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng. Qua đó, mỗi hộ dân vừa ổn định sản xuất, vừa trở thành một thành viên trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Gắn bó với nhân dân

Các điểm dân cư được bố trí ổn định dọc tuyến biên giới, tạo điều kiện để người dân yên tâm bám đất, bám biên, phát triển kinh tế. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Xây dựng thế trận lòng dân còn được cụ thể hóa bằng Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới. Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, vừa góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế, vừa tạo lực lượng tại chỗ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, Tây Ninh còn đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu tại các điểm dân cư. Tỉnh đã đầu tư hơn 69,15 tỷ đồng, Quân khu 7 hỗ trợ hơn 13,817 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, chợ dân sinh, cơ sở y tế từng bước được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện để người dân yên tâm bám đất, bám biên, phát triển sản xuất.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 46 điểm với hơn 574 căn nhà. Cùng với đó là hệ thống điện, nước và các công trình dân sinh được đầu tư đồng bộ, từng bước giúp thay đổi diện mạo khu vực biên giới. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Đề án đạt trên 185,9 tỷ đồng.

Từ hiệu quả thực tế của các mô hình, vai trò của nhân dân trong bảo vệ biên giới ngày càng được khẳng định. Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho rằng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trên địa bàn biên giới.

Theo Đại tá Dương Văn Dược, trọng tâm trong giai đoạn mới là xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với nền biên phòng toàn dân, huy động sự tham gia thường xuyên của các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong quản lý đường biên, mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; bảo vệ tài nguyên, môi trường; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tăng cường đối ngoại nhân dân hai bên biên giới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, mục tiêu là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục giữ vai trò lực lượng nòng cốt, cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết phong trào. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở tiếp tục được tăng cường.

Hằng năm, các xã biên giới phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn pháp luật, quy trình quản lý, bảo vệ biên giới và các điều ước quốc tế về biên giới đã ký kết với nước láng giềng; đồng thời quản lý hồ sơ các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia phong trào để hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Phong trào cũng được gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tăng cường kết nghĩa, giao lưu nhân dân hai bên biên giới và huy động nguồn lực chăm lo đời sống người dân vùng biên. Đây là cách xây dựng “thế trận lòng dân” từ những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống, để người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, thế trận lòng dân ở Tây Ninh đang từng bước được bồi đắp vững chắc, trở thành nền tảng để xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn biên cương hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững trong tình hình mới./.

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