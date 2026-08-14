Quảng Trị: Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra các lối đi tự mở, điểm giao cắt và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, phân loại các lối đi tự mở, điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt; xây dựng kế hoạch giảm dần, tiến tới xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt giai đoạn 2026-2030, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, không để phát sinh mới các lối đi tự mở trái phép.

Theo thống kê, tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài hơn 250km, trong đó riêng đoạn do Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình quản lý dài hơn 174,5km vẫn còn khoảng hơn 80 lối đi tự mở chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 21/7, các lực lượng chức năng đã phối hợp đóng, xóa bỏ 5 lối đi tự mở tại các xã Tuyên Bình, Hoàn Lão, Nam Trạch, Lệ Ninh và phường Đồng Hới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các lối đi tự mở là nhiệm vụ cấp thiết nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt, bảo vệ an toàn tính mạng người dân và bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt thông suốt.

Các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực và kiên quyết không để phát sinh thêm lối đi tự mở trái phép./.

Quảng Ngãi: Băng qua đường sắt bằng lối đi tự mở, một phụ nữ tử vong Tàu Thống Nhất SE10 lưu thông theo hướng Nam-Bắc đã va chạm với bà T. khi bà T. đang đi bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở. Vụ tai nạn khiến bà T. tử vong tại chỗ.



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