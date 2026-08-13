Vé BIGBANG liên tục “Sold out,” ngày mai đến lượt chủ thẻ VPBank Mastercard

Chỉ sau 2 tiếng mở bán ngày 13/8, quỹ vé Presale dành cho BIGBANG V.I.P Membership của hai đêm diễn tại Mỹ Đình đã bán hết. Nhiều hạng vé liên tục chuyển trạng thái sold out, đẩy sự chú ý sang đợt mở bán đặc quyền dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard ngày mai (14/8).

Vé liên tục “Sold out,” fan thanh toán xong mới dám “thở phào”

Từ 10 giờ sáng 13/8, đợt Presale đầu tiên của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI chính thức mở trên CTicket dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership đã hoàn thành khảo sát trước đó. Chỉ sau 2 tiếng, toàn bộ quỹ vé dành cho đợt mở bán đầu tiên đã sold out. Trong quá trình giao dịch, nhiều khu vực trên seatmap liên tục chuyển trạng thái hết vé, phản ánh sức mua rất lớn ngay từ vòng bán vé đầu tiên.

Đã có khoảng 60.000 người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé trong sáng 13/8

Trên các cộng đồng người hâm mộ, không khí sáng 13/8 gần như xoay quanh một câu hỏi: “Đã mua được chưa?”. Người khoe màn hình thanh toán thành công, người cập nhật khu nào vừa hết vé, người đã lập tức tính phương án cho ngày hôm sau. Với một concert được chờ đợi suốt nhiều năm, tốc độ “bay màu” của các hạng vé khiến cuộc săn càng về sau càng khó đoán.

Toàn bộ vé đợt mở bán cho Membership đã bán hết trong sáng 13/8. (Ảnh: Vietnam+)

“Mình đã chuẩn bị tài khoản, mã Membership và hạng vé dự phòng từ tối hôm qua. Đến lúc vào được hệ thống thì khu ưu tiên đầu tiên đã hết nên phải chuyển ngay sang phương án hai. Khi thấy thanh toán thành công mới dám thở phào," Nguyễn Minh Tâm, fan BIGBANG tại Hà Nội nói.

Các fan BIGBANG chia sẻ niềm vui sau khi mua được vé cho đêm diễn tại Hà Nội.

Nhiều người hâm mộ cho rằng, sau nhiều năm theo dõi BIGBANG qua màn hình, việc sở hữu tấm vé cho tour kỷ niệm 20 năm mang ý nghĩa rất khác so với một concert thông thường. Chính tâm lý “lần này phải có mặt” đang khiến nhu cầu vé tăng mạnh ngay từ Presale.

“Mình đã chuẩn bị hết các thông tin trước, lúc mua chỉ cần thao tác nhanh nhất có thể và may mắn đã thanh toán thành công,” Tuệ Nhi không giấu được niềm vui khi mua được một đôi vé khu vực Premium Seating.

Với những người chưa thành công ngày 13/8, cơ hội tiếp theo đến ngay vào ngày mai 14/8. Từ 10 giờ đến 23 giờ 59 phút, chủ thẻ VPBank Mastercard sẽ có đợt mua vé sớm riêng trên CTicket. Đây đang là khung giờ được nhiều fan chuyển sang “đặt báo thức” sau khi chứng kiến tốc độ hết vé của vòng Membership.

Kinh nghiệm săn vé không trượt cho fan “đu idol”

Lịch phát hành vé được chia thành ba đợt: BIGBANG V.I.P Membership Presale ngày 13/8; VPBank Mastercard Presale ngày 14/8; mở bán đại chúng từ 10 giờ ngày 17/8 trên CTicket. Với những gì diễn ra trong vòng Presale đầu tiên, lời khuyên “chốt hạng trước, chuẩn bị phương án B” càng trở nên thực tế. Fan nên đăng nhập CTicket từ sớm, kiểm tra thông tin tài khoản, hạn mức thẻ và thống nhất trước hạng vé dự phòng. Kinh nghiệm chỉ ra, đôi khi chỉ vài chục giây phân vân cũng đủ để seatmap đổi màu.

Bảng giá vé được chia thành 10 hạng, từ 1 đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, Ultimate VIP, Diamond VIP và Gold VIP là ba lựa chọn đáng chú ý nhất với những V-V.I.P muốn biến đêm diễn thành một kỷ niệm để đời.

Ultimate VIP dành cho khán giả muốn đứng trong khu vực sát sân khấu và hòa mình trực tiếp vào bầu không khí cuồng nhiệt nhất. Gói còn đi kèm bộ bốn photocard BIGBANG phiên bản riêng, quà tặng tour độc quyền, thẻ VIP kèm dây đeo lưu niệm, khu vực check-in riêng và làn ưu tiên mua merchandise chính thức. Đây là lựa chọn hợp với fan đặt trải nghiệm “cháy hết mình” và khoảng cách gần nghệ sĩ lên hàng đầu.

Diamond VIP phù hợp với team muốn gần sân khấu nhưng vẫn cần một chiếc ghế để tận hưởng show thoải mái. Gói đi kèm bộ photocard, quà tour, thẻ VIP và dây đeo, khu check-in riêng cùng làn ưu tiên mua merchandise. Trong khi đó, Gold VIP là phương án cân bằng cho fan muốn vị trí đẹp, ghế ngồi ổn và vẫn có đủ cảm giác đặc biệt của một khách VIP.

Bộ quyền lợi gồm bốn photocard, quà tour độc quyền, thẻ VIP kèm dây đeo và khu check-in riêng. Đây có thể là “chân ái” của những người muốn ngắm trọn sân khấu, quẩy hết setlist nhưng vẫn giữ sức đến phút encore.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé tại BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI.

Sức nóng của cuộc săn vé đến từ một cột mốc rất khó lặp lại. BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách một nhóm sau 9 năm. G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, với 33 đêm diễn dự kiến tại các sân vận động lớn trên toàn cầu. Hà Nội đón hai đêm liên tiếp vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với nhiều V.I.P, đây là cuộc hội ngộ của cả một thế hệ. Những người từng nghe “Lies”, “Haru Haru,” rồi lớn lên cùng “FANTASTIC BABY” hay “BANG BANG BANG” nay có cơ hội chứng kiến ba thành viên đứng chung trên sân khấu Việt Nam trong tour kỷ niệm hai thập kỷ. Khoảng cách 9 năm kể từ chuyến lưu diễn nhóm gần nhất càng khiến mỗi đợt mở bán mang tâm lý “bỏ lỡ lần này, chưa biết phải chờ đến bao giờ."

Sức hút ấy lý giải vì sao Presale vốn chỉ dành cho nhóm thành viên đã đăng ký trước vẫn ghi nhận tốc độ tiêu thụ vé cao. Khi quỹ vé vòng đầu tiên đã hết, áp lực sẽ dịch chuyển sang hai cơ hội còn lại: đợt dành riêng cho chủ thẻ VPBank Mastercard ngày 14/8 và mở đại chúng vào ngày 17/8./.

VPBank đồng tổ chức và là nhà tài trợ chính BIGBANG World Tour tại Việt Nam Ngân hàng VPBank chính thức đồng hành cùng BigBang trong tour diễn kỷ niệm 20 năm tại Hà Nội, mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cho người hâm mộ Việt.