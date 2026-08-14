Maroc siết chặt an ninh biên giới Ceuta để đối phó với làn sóng di cư

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, giới chức Maroc ngày 12/8 cho biết đã tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực biên giới với Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ vượt biên trái phép quy mô lớn sau khi xuất hiện những lời kêu gọi mới trên mạng xã hội.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Maroc Rachid El Khalfi cho biết "tất cả các biện pháp cần thiết" đã được triển khai để ngăn chặn các hành động vượt biên trái phép và bắt giữ những người tìm cách tham gia.

Động thái trên được đưa ra sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng cửa khẩu giữa thị trấn Fnideq của Maroc và Ceuta sẽ mở cửa vào ngày 15/8, đồng thời kêu gọi người di cư tìm cách vượt biên sang Ceuta và Melilla - hai vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha trên bờ biển phía Bắc châu Phi. Đây cũng là hai khu vực có biên giới trên bộ duy nhất giữa Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi.

Cuối tháng 7 vừa qua, khoảng 72.000 người, phần lớn là công dân Maroc, đã tìm cách vượt biên vào Ceuta trong vài ngày. Phần lớn số người này sau đó đã được đưa trở lại Maroc.

Theo thống kê chính thức, ít nhất 80 người thiệt mạng trong đợt vượt biên hồi tháng 7, trong khi các tổ chức nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

Giới chức Maroc cho biết sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với những người phát tán lời kêu gọi vượt biên trái phép trên mạng xã hội. Đợt di cư hồi tháng 7 cũng được cho là bắt nguồn từ một chiến dịch trên mạng kêu gọi tổ chức vượt biên tập thể.

Trong khi đó, chính quyền Ceuta cho biết khoảng 2.000 người di cư vẫn đang ở vùng lãnh thổ này, trong đó có khoảng 1.000 trẻ vị thành niên không có người đi cùng.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, những người này không thể bị trục xuất. Bộ Nội vụ Maroc đã kêu gọi phía Tây Ban Nha đẩy nhanh việc đưa số trẻ em này trở lại Maroc.

Việc Maroc tăng cường kiểm soát biên giới diễn ra trong bối cảnh Ceuta và Melilla tiếp tục là những điểm nóng trong vấn đề di cư giữa châu Phi và EU, đồng thời phản ánh những thách thức đối với hai bên trong kiểm soát các tuyến di cư bất hợp pháp qua Địa Trung Hải và Bắc Phi./.

Maroc bắt đối tượng nghi kích động vượt biên trái phép vào lãnh thổ Tây Ban Nha Trong những ngày qua, nhà chức trách phát hiện nhiều bài viết và tin nhắn ẩn danh trên mạng xã hội kêu gọi tổ chức vượt biên trái phép tập thể vào vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha.