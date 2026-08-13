Thế giới

Châu Phi

Nam Phi siết chặt an ninh cho hội nghị thượng đỉnh khu vực

Hội nghị Thượng đỉnh SADC lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 10 nhà lãnh đạo các quốc gia. Đây là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất trong năm của khu vực.

Đặng Huyền
Nam Phi siết chặt an ninh cho hội nghị thượng đỉnh khu vực

Cơ quan Phối hợp Tác chiến và Tình báo Quốc gia Nam Phi (NATJOINTS) khẳng định đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) diễn ra tại thành phố Durban, đồng thời cảnh báo sẽ không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi gây rối nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, phát biểu trước báo giới ngày 11/8, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Trung tướng Tebello Mosikili, nhấn mạnh mọi hành vi cản trở hoặc làm gián đoạn hội nghị sẽ không được phép diễn ra, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng các quy định của sự kiện.

Bà Tebello Mosikili khẳng định với bề dày kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và bảo đảm an ninh cho các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế được tổ chức tại Nam Phi, NATJOINTS đã nhiều lần chứng minh năng lực triển khai các chiến dịch an ninh đẳng cấp thế giới mà không để xảy ra sự cố.

Với cách tiếp cận chủ động, NATJOINTS sẽ nhận diện, đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ trước cũng như bám sát thực địa.

Theo đó, toàn bộ các đơn vị đặc nhiệm và nguồn lực tối đa đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng và được triển khai như một phần của kế hoạch an ninh tổng thể.

Lưới an ninh này bao gồm lực lượng tình báo, phòng chống tội phạm, cảnh sát trật tự công cộng, quản lý giao thông cùng các lực lượng chuyên trách khác nhằm bảo vệ an toàn cho hội nghị, các đại biểu, địa điểm tổ chức và các hoạt động bên lề.

Hội nghị Thượng đỉnh SADC lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 10 nhà lãnh đạo các quốc gia. Đây là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất trong năm của khu vực, đánh dấu thời điểm Nam Phi chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của khối.

Dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Cyril Ramaphosa, chương trình nghị sự năm nay được kỳ vọng sẽ tập trung vào các chiến lược thúc đẩy hòa bình, an ninh, cũng như đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế của toàn bộ khu vực miền Nam châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Thượng đỉnh SADC #Nam Phi #Cộng đồng châu Phi Nam Phi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Bộ trưởng Hội nhập châu Phi, Ngoại giao và người Senegal ở nước ngoài Cheikh NIANG tiếp Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

"Cửa ngõ" để Việt Nam tiến vào thị trường Tây Phi

Mối quan hệ giữa Việt Nam-Senegal là sự gắn kết giữa những người bạn thân thiết và thủy chung; hai nước có lập trường tương đồng và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại LHQ.

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường một vụ tấn công tại một ngôi làng ở Nigeria. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Nigeria: Hơn 100 người bị bắt cóc ở bang Zamfara

Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc.

Những tòa nhà mới xây, hiện đại vẫn chủ yếu mang màu trầm - màu của sa mạc. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo - thành phố mang màu của sa mạc

Thay vì tạo điểm nhấn bằng màu sơn, các công trình ở Cairo thường gây ấn tượng bởi ban công, mái vòm, cửa sổ và những chi tiết trang trí mang dấu ấn Hồi giáo cùng kiến trúc Địa Trung Hải.