Trung Quốc, Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng xuyên biên giới

Ngày 13/8, Bộ Công an Trung Quốc cho biết lực lượng an ninh nước này và Thái Lan gần đây đã phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo thẻ tín dụng xuyên biên giới quy mô lớn nhắm vào công dân Trung Quốc, đồng thời bắt giữ 9 nghi phạm.



Tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc cho biết chiến dịch này được thực hiện phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Hai bên đã phối hợp về thời điểm trấn áp, triệt phá nhiều địa điểm hoạt động tội phạm và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc và 5 công dân Thái Lan.



Tuyên bố cho biết cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia này từ năm 2025, nhanh chóng chia sẻ thông tin vụ án với phía Thái Lan và đề nghị hỗ trợ.

Kết quả điều tra cho thấy có hai nghi phạm đã thông đồng với nhau; một người điều hành một cửa hàng tại Thái Lan làm bình phong để thu thập trái phép thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, trong khi người còn lại sử dụng dữ liệu đánh cắp để làm thẻ giả; đồng thời tuyển dụng người sử dụng các thẻ này cho các giao dịch gian lận và rửa tiền bất chính nhằm trục lợi.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định thiệt hại tài chính liên quan đến vụ án này lên tới hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 736.500 USD).



Tuyên bố cho biết chiến dịch này đánh dấu hoạt động thực thi pháp luật chung đầu tiên giữa lực lượng chức năng hai nước nhằm vào tội phạm kinh tế trong những năm gần đây.

Giới chức Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng hai bên sẽ nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên để đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới, với kế hoạch tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên môn, phân tích chung, truy bắt nghi phạm và thu hồi tài sản bất chính./.





Triệt phá đường dây lừa đảo 250 tỷ đồng xuyên quốc gia Bước đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng hoạt động xuyên quốc gia đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.