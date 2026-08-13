Khoa học

Nữ phi hành gia Adenot sắp ghi dấu mốc mới trong lịch sử hàng không vũ trụ Pháp

Nữ phi hành gia Sophie Adenot sắp ghi dấu mốc mới trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Pháp với tư cách là người phụ nữ Pháp đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian.

Phương Hoa
Ảnh minh họa. (Ảnh: NASA/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: NASA/TTXVN)

Nữ phi hành gia người Pháp Sophie Adenot sẽ làm nên lịch sử vào ngày 18/8 tới khi thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên, trở thành người phụ nữ Pháp đầu tiên thực hiện hoạt động này bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Adenot và phi hành gia NASA Anil Menon sẽ rời khoang Quest của ISS để thay thế một ăng-ten liên lạc giữa trạm và Trái Đất. Đây là thiết bị quan trọng phục vụ truyền dữ liệu tốc độ cao giữa ISS và Trung tâm Kiểm soát nhiệm vụ ở Houston.

Chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 6 giờ 30 phút, bắt đầu vào khoảng 8h35 ngày 18/8 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Nữ phi hành gia Adenot, 33 tuổi, gia nhập ISS từ tháng 2/2026 và sẽ thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong sự nghiệp. Còn đối với Menon, chuyến đi bộ ngoài không gian thứ hai của phi hành gia này. Sau nhiệm vụ này, Adenot sẽ trở thành nữ phi hành gia châu Âu thứ hai thực hiện hoạt động đi bộ ngoài không gian, sau phi hành gia người Italy Samantha Cristoforetti năm 2022.

Trước nhiệm vụ quan trọng này, Adenot và Menon đã tiến hành các bước chuẩn bị tại khoang Quest, trong đó có việc kiểm tra công cụ và thiết bị sẽ được mang ra ngoài ISS. NASA cho biết việc thay thế ăng-ten nằm trong chương trình bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống liên lạc của trạm.

Adenot từng trở thành người phụ nữ Pháp thứ hai bay vào vũ trụ, sau Claudie Haigneré. Với chuyến đi bộ sắp tới, cô tiếp tục ghi dấu một cột mốc mới trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Pháp.

NASA cho biết chuyến đi bộ ngày 18/8 là hoạt động ngoài tàu thứ 97 của Mỹ và là một trong ba chuyến đi bộ được lên kế hoạch trong tháng 8 để bảo dưỡng, nâng cấp ISS. Chuyến đầu tiên đã diễn ra ngày 6/8, trong khi chuyến tiếp theo dự kiến vào ngày 25/8./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trạm Vũ trụ Quốc tế #Hàng không vũ trụ Pháp #Phi hành gia #Đi bộ ngoài không gian Pháp
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