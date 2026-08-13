Perseids đạt cực đại: Có thể quan sát khoảng 100 sao băng mỗi giờ

Bầu trời Mexico sẽ trở nên đặc biệt hấp dẫn trong đêm 12 và rạng sáng 13/8, khi mưa sao băng Perseids - một trong những hiện tượng thiên văn nổi bật nhất năm 2026 - đạt cực đại, với điều kiện thuận lợi có thể quan sát khoảng 100 sao băng mỗi giờ bằng mắt thường.

Giới thiên văn học cho biết Perseids hoạt động hằng năm từ ngày 17/7-24/8, được hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại.

Khi Trái Đất di chuyển qua vùng vật chất này, các hạt bụi và mảnh vụn lao vào khí quyển với tốc độ rất lớn, tạo ra những vệt sáng lóe lên trên bầu trời.

Tên gọi Perseids bắt nguồn từ chòm sao Perseus, khu vực mà các vệt sao băng dường như xuất phát.

Điểm đặc biệt của Perseids năm nay là thời điểm cực đại trùng với kỳ trăng mới. Bầu trời gần như không bị ánh trăng làm sáng, qua đó giảm đáng kể ánh sáng nền và tạo điều kiện lý tưởng để quan sát các vệt sao băng, đặc biệt tại những nơi có bầu trời quang và ít ô nhiễm ánh sáng.

Tại Mexico, thời gian thuận lợi nhất để theo dõi hiện tượng là từ khoảng 1h-4h30 ngày 13/8 theo giờ địa phương (tức 14h-17h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Khoảng thời gian từ 2-5h (giờ địa phương) được đánh giá đặc biệt thuận lợi, khi chòm sao Perseus lên cao trên bầu trời.

Người yêu vũ trụ không cần kính thiên văn hay thiết bị chuyên dụng để thưởng thức màn trình diễn này. Giới chuyên gia khuyến nghị người quan sát lựa chọn địa điểm cách xa đô thị, đèn đường và các nguồn sáng nhân tạo, đồng thời tìm nơi có tầm nhìn rộng và bầu trời quang đãng.

Để mắt thích nghi tốt với bóng tối, người quan sát nên hạn chế sử dụng điện thoại hoặc nhìn trực tiếp vào các nguồn sáng trước và trong khi theo dõi.

Thay vì chỉ tập trung vào một điểm, nên quan sát liên tục trong khoảng 15-20 phút và mở rộng tầm nhìn, bởi các sao băng có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau trên bầu trời.

Perseids được xem là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất ở Bắc bán cầu nhờ mật độ sao băng tương đối cao và khả năng quan sát bằng mắt thường. Các sao băng thường xuất hiện nhanh, trong đó một số vệt có thể đặc biệt sáng và để lại dấu vết rõ ràng trên bầu trời.

Năm nay, sự kết hợp giữa mưa sao băng Perseids và kỳ trăng mới càng làm tăng cơ hội thưởng thức hiện tượng thiên văn này. Tuy nhiên, số lượng sao băng thực tế mà người quan sát có thể nhìn thấy còn phụ thuộc vào thời tiết, độ trong của bầu trời và mức độ ô nhiễm ánh sáng./.

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026 Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.