Khoa học

Nga chế tạo nguyên mẫu gương khổng lồ cho kính viễn vọng không gian

Theo Roscosmos, công ty Reshetnev đã hoàn thành nguyên mẫu gương chính của kính viễn vọng Spektr-M. Các kỹ sư sẽ sử dụng nguyên mẫu này để thử nghiệm cơ cấu triển khai gồm 24 phân đoạn của gương.

Lê Hải
Kính viễn vọng được thiết kế để nghiên cứu các vật thể ở những vùng xa xôi của vũ trụ. (Nguồn: Sputnik)
Kính viễn vọng được thiết kế để nghiên cứu các vật thể ở những vùng xa xôi của vũ trụ. (Nguồn: Sputnik)

Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga thông báo đã chế tạo nguyên mẫu gương chính đường kính 10 m cho kính viễn vọng không gian Spektr-M, được thiết kế để nghiên cứu các vật thể ở những vùng xa xôi của vũ trụ.

Theo Roscosmos, công ty Reshetnev đã hoàn thành nguyên mẫu gương chính của kính viễn vọng Spektr-M. Các kỹ sư sẽ sử dụng nguyên mẫu này để thử nghiệm cơ cấu triển khai gồm 24 phân đoạn của gương.

Spektr-M được thiết kế để quan sát các vật thể trong không gian sâu ở dải hồng ngoại và sóng milimet. Gương chính của kính viễn vọng là một cấu trúc có thể biến đổi, khi được đưa lên quỹ đạo sẽ tạo thành một bề mặt phản xạ có đường kính 10 m.

Dự án được phát triển theo đề nghị của Trung tâm Vũ trụ học thuộc Viện vật lý Lebedev, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cơ quan chịu trách nhiệm về các thiết bị khoa học.

Các chuyên gia đang nỗ lực đạt độ chính xác cao đối với bề mặt gương phản xạ, qua đó bảo đảm độ nhạy cần thiết để tiếp nhận các tín hiệu từ những vùng xa xôi của vũ trụ.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Nga dự kiến phóng đài quan sát Spektr-M vào năm 2036. Trong khi đó, kính viễn vọng Spektr-UV được lên kế hoạch phóng vào mùa Thu năm 2031.

Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng thông báo sẽ kéo dài thêm 5 năm thời gian hoạt động của đài quan sát không gian Spektr-RG, được phóng năm 2019 để nghiên cứu các nguồn bức xạ tia X và gamma trong vũ trụ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kính viễn vọng #kính viễn vọng cực đại #Tập đoàn vũ trụ Roscosmos Nga
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