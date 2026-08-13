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Đức điều tra vật thể nghi chứa chất nổ tại ga tàu

Hoạt động đường sắt qua nhà ga đã bị đình chỉ trong sáng 13/8 để phục vụ công tác điều tra, do các đơn vị chuyên trách của Cảnh sát Liên bang Đức đảm nhiệm.

Hoàng Châu
Cảnh sát Đức cho biết đã phát hiện một vật thể khả nghi có thể chứa chất nổ tại ga tàu ở thị trấn Treuchtlingen, miền Nam nước này. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Cảnh sát Đức cho biết đã phát hiện một vật thể khả nghi có thể chứa chất nổ tại ga tàu ở thị trấn Treuchtlingen, miền Nam nước này. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 13/8, cảnh sát Đức cho biết đã phát hiện một vật thể khả nghi có thể chứa chất nổ tại ga tàu ở thị trấn Treuchtlingen, miền Nam nước này.

Theo cơ quan cảnh sát vùng Middle Franconia thuộc bang Bayern, vật thể được phát hiện trên đường ray tại nhà ga.

Hoạt động đường sắt qua nhà ga đã bị đình chỉ trong sáng 13/8 để phục vụ công tác điều tra, do các đơn vị chuyên trách của Cảnh sát Liên bang Đức đảm nhiệm. Nhà chức trách cảnh báo người dân tránh xa khu vực.

Treuchtlingen là thị trấn có khoảng 13.000 dân, nằm cách thành phố Munich khoảng 150 km về phía Bắc.

Nhà ga tại đây là đầu mối quan trọng đối với các tuyến đường sắt khu vực và đường dài, kết nối Munich, Nuremberg cùng nhiều thành phố khác của bang Bayern./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ga tàu ở Đức #Cảnh sát Đức #Vật thể chứa chất nổ Đức
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