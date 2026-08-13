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Nổ tại cảng Rotterdam của Hà Lan gây thương vong

Sự việc xảy ra tại một bể chứa vào khoảng 11h30 giờ địa phương, ở khu vực của công ty Gunvor Energy trên đường Moezelweg. Khi vụ nổ xảy ra, đội ngũ công nhân vẫn đang làm việc trên các đường ống dẫn.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 13/8, một người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại cảng Rotterdam của Hà Lan.

Sự việc xảy ra tại một bể chứa vào khoảng 11h30 giờ địa phương, tại khu vực của công ty Gunvor Energy trên đường Moezelweg. Khi vụ nổ xảy ra, đội ngũ công nhân vẫn đang làm việc trên các đường ống dẫn.

Các nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã tới ngay hiện trường và trực thăng chuyên dụng đã được điều động để chở các bệnh nhân đi cấp cứu.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc nhưng ngay trước đó sáng cùng ngày, tại cảng Rotterdam cũng vừa xảy ra một số sự cố gây mất điện ở Botlek và tăng áp đột ngột dẫn đến hỏa hoạn tại trạm biến áp cao thế ở Maasvlakte. Hiện chưa rõ các sự việc này có liên quan đến nhau hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)
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