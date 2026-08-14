Olympic Tin học quốc tế lần thứ 38: 4/4 học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải

Cả 4 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 38 năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16/8/2026, đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 38 năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16/8/2026, đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen.

Với kết quả này, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (kết quả công bố trên website của Ban Tổ chức IOI 2026, không xếp hạng các đội dự thi dưới cờ Olympic).

Với thành tích xuất sắc này, đội tuyển quốc gia Việt Nam tại IOI 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

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