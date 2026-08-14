Multimedia

Infographics

Olympic Tin học quốc tế lần thứ 38: 4/4 học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải

Cả 4 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 38 năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16/8/2026, đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen.

vna-potal-olympic-tin-hoc-quoc-te-lan-thu-38-nam-2026-44-hoc-sinh-viet-nam-tham-du-deu-doat-giai-8955999.jpg

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 38 năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16/8/2026, đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen.

Với kết quả này, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (kết quả công bố trên website của Ban Tổ chức IOI 2026, không xếp hạng các đội dự thi dưới cờ Olympic).

Với thành tích xuất sắc này, đội tuyển quốc gia Việt Nam tại IOI 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2026 #Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế #Olympic Tin học quốc tế
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.