Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 38 năm 2026 đều đoạt giải, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 Bằng khen.

Giành huy chương Vàng là em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai học sinh đoạt huy chương Bạc là em Đặng Huy Hậu (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng) và em Nguyễn Bùi Đức Dũng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình được nhận Bằng khen.

Đặc biệt, em Nguyễn Hữu Tuấn đã liên tiếp giành huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic thế giới chỉ trong vòng một tuần. Sau khi giành huy chương Vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 tổ chức tại Kazakhstan, em tiếp tục xuất sắc giành huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2026 tổ chức tại Uzbekistan.

Em Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu 4 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc quốc tế, gồm: huy chương Vàng IOAI các năm 2025, 2026; huy chương Vàng APIO 2026; huy chương Vàng IOI 2026; huy chương Bạc IOI 2024 và huy chương Bạc APIO 2024.

Kỳ thi IOI lần thứ 38 được tổ chức trực tiếp từ ngày 9/8 đến ngày 16/8 tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan. Kỳ thi có sự tham gia chính thức của 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nga, Belarus, Israel và Turkmenistan dự thi dưới lá cờ Olympic).

Kết quả, có 188 thí sinh đoạt huy chương (32 huy chương Vàng, 62 huy chương Bạc và 94 huy chương Đồng), chiếm tỷ lệ 50% số thí sinh tham dự và 42 thí sinh được tặng Bằng khen.

Với kết quả 100% thí sinh đều đạt giải, Đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (kết quả công bố trên website của Ban Tổ chức IOI 2026, không xếp hạng các đội dự thi dưới cờ Olympic).

Theo quy chế của Hội đồng IOI 2026, Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế có hai ngày thi chính thức. Trong mỗi ngày thi, các thí sinh làm bài thi lập trình trên máy tính trong 5 giờ và giải 3 bài toán với nội dung phong phú. Kết quả được hệ thống chấm thi tự động trực tuyến và bảng điểm trực tiếp được công bố trong suốt hai ngày thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đề thi năm nay có độ khó cao và tập trung nhiều về thể loại bài chấm điểm phần trăm theo độ tốt của kết quả. Những bài thi theo dạng này có nhiều cách tiếp cận xây dựng lời giải linh hoạt. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức toàn diện và khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, các nước ngày càng có sự đầu tư lớn cho đội tuyển và sự cạnh tranh giữa các quốc gia càng cao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại IOI 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ đỉnh cao, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Tổ chức IOI 2026 tổ chức Lễ bế mạc và trao giải vào ngày 15/8/2026./.

6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026 Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10/7- 21/7/2026 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), với sự tham gia của 666 thí sinh, đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.