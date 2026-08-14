Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về việc thi tuyển sinh lớp 10 chỉ gồm hai môn Toán, Văn

Số môn thi đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập dự kiến sẽ chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn thay vì ba môn như quy định hiện hành.

Đây là một trong những điểm quan trọng trong dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Dự thảo thông tư này vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh trong công văn số 4991/BGDĐT-GDPT ngày 31/7/2026 để đề nghị các sở nghiên cứu, góp ý.

Cụ thể, theo dự thảo, tại điểm a, khoản 1, điều 15, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh trung học phổ thông công lập gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh trung học phổ thông.

Đối với tuyển sinh trung học cơ sở, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt, thời gian làm bài mỗi môn là 60 phút.

Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT đang áp dụng cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm ba bài thi, trong đó có hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và một môn thi/bài thi thứ ba do sở giáo dục và đào tạo lựa chọn. Môn thi/bài thi thứ ba không được lặp lại quá ba năm liên tiếp.

Trong hai năm qua, hầu hết các địa phương đều chọn thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ./.

Hà Nội: Chưa chạm 3 điểm mỗi môn vẫn đủ điểm đỗ lớp 10 trường công lập Điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu là 8,5 điểm cho 3 môn thi. Hà Nội có 20 trường có điểm chuẩn dưới 15 điểm.

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