Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về “nới” trần học phí đại học từ năm học 2026-2027

Mức trần học phí đào tạo bác sỹ ngành Răng-Hàm-Mặt từ năm học 2026-2027 sẽ tăng bằng học phí ngành bác sỹ Y khoa và Dược học. Mức trần học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên tăng bằng mức trần học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tối đa bằng 2,5 lần mức trần chung.

Đây nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Tăng học phí ngành Răng-Hàm-Mặt

Theo dự thảo, mức trần học phí đào tạo bác sỹ ngành Răng-Hàm-Mặt đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2026-2027 trở đi là 3,5 triệu/tháng.

Trước đó, ngành này có trần học phí ở mức 2,66 triệu đồng/tháng, bằng các ngành Điều dưỡng -hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật y sinh…

Với quy định mới, học phí ngành Răng-Hàm-Mặt sẽ bằng ngành Dược học và Y khoa – nhóm ngành có học phí đắt đỏ nhất hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc điều chỉnh này theo đề xuất của các trường y do đặc thù chuyên môn của ngành Răng - Hàm - Mặt (nha khoa) đào tạo chuyên sâu, chi phí thực hành, thực tập cao; theo đề xuất của Bộ Y tế tại Công văn số 8068/BGDĐT-K2ĐT ngày 20/11/2025 và báo cáo khảo sát chi phí đào tạo các ngành sức khỏe, y dược.

Hiện nhóm ngành sức khỏe là nhóm ngành có mức học phí cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học công lập, trong đó cao nhất là ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học.

Theo dự thảo, mức trần học phí dự kiến của các ngành với các cơ sở giáo dục đại học chưa tự chủ chi thường xuyên năm học 2026-2027 cụ thể như sau:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Nới trần cho cơ sở giáo dục chi thường xuyên

So với Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, trừ ngành Răng-Hàm-Mặt, dự thảo giữ nguyên mức học phí năm học 2026-2027 của các ngành còn lại đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên không thay đổi.

Tuy nhiên, với cơ sở giáo dục đại học tự đảm bảo chi thường xuyên, dự thảo có sự "nới" trần.

Theo quy định cũ, cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí quy định; cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí.

Dự thảo mới chỉ quy định chung cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí. Theo đó, mức trần học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên bằng mức trần học phí của cơ sở đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sửa đổi hai nhóm thành một nhóm “cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên” và áp dụng chung 1 mức trần học phí để phù hợp với quy định về phân loại tự chủ tài chính của dự thảo Nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ.

Năm học 2026-2027, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố tăng học phí lên mức rất cao sau khi được công nhận là đơn vị tự chủ chi thường xuyên. Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những trường có mức học phí tăng mạnh nhất cả nước. Trường công bố học phí dự kiến ngành Dược học là 58 triệu đồng/năm, tăng 30,4 triệu đồng và gấp 2,1 lần so với mức học phí 27,6 triệu đồng của năm 2025.

Tương tự, ngành Hóa dược cũng tăng 14,1 triệu đồng, từ 24,4 triệu đồng/năm lên 38,5 triệu đồng. Hai ngành học còn lại của trường là Công nghệ sinh học và Hóa học có học phí 28 triệu đồng/năm học, tăng gần 11 triệu đồng so với mức 17,1 triệu đồng/năm học năm 2025.

Học viện Y – Dược cổ truyền Việt Nam cũng tăng mạnh học phí từ năm học tới. Ngành Dược sỹ có học phí tăng gấp đôi, từ 2,76 triệu đồng/tháng lên 5,6 triệu đồng/tháng, tương đương từ 27,6 triệu đồng lên 56 triệu đồng/năm học. Ngành bác sỹ Y khoa tăng từ 3,11 triệu đồng/tháng lên 5,8 triệu đồng/tháng, tương đương từ 31,1 triệu đồng lên 58 triệu đồng/năm học (10 tháng), tăng gần 27 triệu đồng mỗi năm học. Ngành Bác sỹ Y học cổ truyền tăng từ 3,11 triệu đồng lên 5,6 triệu đồng/tháng, tương đương từ 31,1 triệu đồng lên 56 triệu đồng/năm.

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến học phí ngành Răng- Hàm – Mặt lên đến 90 triệu đồng/năm, tăng 5,3 triệu đồng so với mức 84,7 triệu đồng của năm học 2025-2026.

Trước mức học phí quá cao, nhiều ý kiến lo ngại về cơ hội tiếp cận giáo dục đại học đối với người học có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là khối ngành y./.

Bên cạnh việc tăng học phí với ngành bác sỹ Răng-Hàm-Mặt và "nới" trần học phí với các trường công lập tự chủ chi thường xuyên, dự thảo nghị định cũng mở rộng đối tượng miễn học phí. Theo đó, dự thảo nghị định bổ sung quy định miễn học phí cho sinh viên các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể dục thể thao; miễn học phí với người học chương trình trung học nghề./.

Dự kiến miễn học phí cho sinh viên nhiều nhóm ngành từ năm học 2026-2027 Dự thảo nghị định bổ sung quy định miễn học phí cho sinh viên các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể dục thể thao.