Argentina mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

Argentina khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các mạng lưới kinh tế toàn cầu.



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) tổ chức ngày 13/8 tại Buenos Aires, Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Fernando Brun nhấn mạnh ASEAN đã củng cố vững chắc vị thế trong tiến trình hội nhập khu vực trong gần 6 thập kỷ qua.

Với 11 thành viên, gần 700 triệu dân và quy mô kinh tế gần 4.000 tỷ USD, ASEAN hiện là một trong những khu vực kinh tế năng động và có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên thế giới.



Thứ trưởng Brun cho rằng quy mô quan hệ kinh tế giữa Argentina và ASEAN hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai bên vượt 10,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Argentina sang ASEAN tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,66 tỷ USD.

Những con số trên cho thấy dư địa rất lớn để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại mà còn về đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Argentina đang hướng tới việc gia tăng sự hiện diện tại các thị trường năng động của Đông Nam Á, đồng thời thu hút đầu tư từ khu vực này.



Argentina đặc biệt quan tâm mở rộng xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực như công nghệ sinh học, dược phẩm, công nghiệp vệ tinh, năng lượng hạt nhân và các ngành kinh tế dựa trên tri thức.

Trong tháng 7 vừa qua, Argentina và Indonesia đã ký các nghị định thư về vệ sinh, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu thịt bò đông lạnh, thịt bò chế biến, nội tạng bò và các sản phẩm sữa của Argentina sang thị trường Indonesia.



Thịt bò được bày bán tại cửa hàng ở Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Brun nhấn mạnh Argentina đang thúc đẩy một chương trình hội nhập kinh tế đầy tham vọng với khu vực, trong đó ASEAN giữ vị trí trung tâm. Việc Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) ký Hiệp định Thương mại tự do với Singapore được xem là một bước tiến quan trọng, đồng thời Argentina chủ trương thúc đẩy một Mercosur linh hoạt hơn nhằm đẩy nhanh quá trình mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác mới.



Argentina cũng đã chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có các thành viên ASEAN như Malaysia, Singapore và Việt Nam. Theo ông Bruno, việc tham gia các cơ chế kinh tế khu vực sẽ giúp Argentina tạo dựng những quy tắc thương mại có thể dự đoán, khung pháp lý ổn định và điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất và xuất khẩu.



Về phần mình, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Á-Thái Bình Dương của Argentina, ông Eduardo Pliauzer, đánh giá quan hệ giữa Argentina và các nước Đông Nam Á ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Ông cho rằng thương mại đã trở thành một phần quan trọng trong mối liên kết giữa Argentina với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, song hai bên cần hướng tới một mối quan hệ sâu rộng hơn, bao gồm hợp tác kinh tế, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Ông Pliauzer khẳng định Phòng Thương mại châu Á-Thái Bình Dương của Argentina cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa Argentina và các nước ASEAN, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.



Thay mặt các nước ASEAN tại Argentina, Đại sứ Indonesia Sulaiman Syarif nhấn mạnh ASEAN được xây dựng trên nền tảng đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ giữa ASEAN và Argentina không còn đơn thuần là quan hệ ngoại giao mà ngày càng trở thành một nhu cầu kinh tế, chính trị và chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.



Đại sứ Indonesia tại Argentina Sulaiman Syarif cho rằng châu Á đang trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Argentina, trong đó Đông Nam Á ngày càng giữ vị trí nổi bật. Với thị trường rộng lớn, năng động, tốc độ tăng trưởng cao và vai trò ngày càng quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, ASEAN mở ra nhiều cơ hội để Argentina mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại.

Argentina tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) của ASEAN từ năm 2017, qua đó khẳng định cam kết đối với các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp.



Đại sứ Sulaiman Syarif nhấn mạnh trong bối cảnh châu Á ngày càng trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tăng cường kết nối với ASEAN không chỉ giúp Argentina mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác thương mại mà còn tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực.

Theo ông, việc khai thác hiệu quả những lợi thế bổ sung giữa hai bên sẽ góp phần đưa quan hệ Argentina-ASEAN từ tiềm năng thành những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực và mang lại lợi ích lâu dài./.

Tạo cơ hội để Argentina và ASEAN xích lại gần nhau hơn Tuy cách xa về đia lý, khác biệt về ngôn ngữ nhưng ASEAN và Argentina có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và chia sẻ những giá trị, bài học về hòa bình, độc lập tự chủ, tiến bộ xã hội.